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加國破天荒減產 油價急升 卡塔爾退出油組成隱憂 美股升幅大收窄

【明報專訊】國際油價走勢不明朗，繼周日俄羅斯和沙特阿拉伯宣布延長減產協議後，加拿大亦破天荒加入減產陣營，當地最大石油生產省份艾伯塔省（Alberta）宣布減產近9%，以紓緩當地能源行業的危機，油價應聲大漲，惟卡塔爾昨日突然宣布，明年1月起退出石油出口國組織（OPEC，下稱油組），意味卡塔爾或不會再配合減產。布蘭特期油昨日曾升6.63%至62.6美元；紐約期油曾升5.73%至53.85美元。

「習特會」帶來預期成果，美股開市承接亞洲升勢，道指早段升1.73%或逾441點，標普500指數及納指分別曾升1.84%及2.13%。科技股做好，亞馬遜早段曾抽升5.22%，Netflix及蘋果曾升3.62%及3.42%。至今早凌晨零時道指升勢大幅收窄，只升189點。

道指開市早段升441點

昨日卡塔爾能源部長Saad Sherida Al-Kaabi表示，該國希望專注液化天然氣生產，故決定退出油組，他又稱，冀將液化天然氣日產量由480萬桶增加到650萬桶。2016年起沙特阿拉伯率領多國聯手外交杯葛卡塔爾，去年甚至與卡塔爾斷交，惟Al-Kaabi昨日否認退出油組與上述事件有關。

卡塔爾早在1961年加入油組，是繼5個創始國外，首個加入油組的國家，亦是首個離開組織的中東國家。卡塔爾目前是油組第11大產油國，其產量佔油組整體約1.83%，日產量約60萬桶，外界估計卡塔爾的退出對其他成員國減產影響不大。

卡塔爾：專注液化天然氣生產

RBC Capital Markets LLC商品策略師Helima Croft表示，卡塔爾的退出象徵意義深遠，該國專注發展液化天然氣本身，與維持油組成員身分並不相冲，其退出反映地緣政治分歧極之棘手。倫敦能源諮詢Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen表示，卡塔爾退出油組反映其石油產量穩定，同時增長前景有限。

前日俄羅斯與沙特一致同意延長石油減產協議延長至2019年後，加拿大艾伯塔省昨宣布，接納當地生產商建議，明年1月起將原油和瀝青的日產量減少32.5萬桶，即約8.7％，直至解決原油庫存過剩問題，其後會將減產幅度降至9.5萬桶，實施到2019年底為止。今次加拿大減產數量甚至超過油組最小3個成員國，包括赤道畿內亞、加蓬和剛果民主共和國原油產量。

油價太低 打擊艾伯塔省油企

上月油價經歷10多年來最大跌幅，加上瀝青砂供應激增、輸出渠道短缺及美國煉油廠進入季節維修期，嚴重打擊艾伯塔省的油企。艾伯塔省長Rachel Notley表示，目前石油產品以極低價出售，當局有責任保護地下資源。

（綜合報道）

[國際金融]

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