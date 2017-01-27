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HMV連環遭「追數」 正找新投資者 欠款逾662萬 負責人：零售經營困難

【明報專訊】hmv數碼中國（8078）集團主席蕭定一旗下的HMV商舖近期連環遭入稟「追數」，據新世界（0017）上周五向法庭提交的入稟狀，HMV於銅鑼灣及中環的兩間門店均拖欠多月租金，向其追索近500萬元欠租及賠償，連同上月另外兩次遭入稟，集團欠款超過662萬元。公司負責人表示，集團近年多次在業績報告提及零售業務經營困難，並正聯絡新投資者接手HMV零售業務。

明報記者 劉旭霞

hmv數碼中國旗下的間接附屬公司HMV Marketing Limited（下稱HMV），再被入稟追討欠租及欠款。繼上月中遭港鐵（0066）入稟追討27萬元，指其位於九龍灣德福廣場的零售店自11月起開始欠租後，HMV於銅鑼灣的旗艦店及中環萬年大廈分店的兩業主在上周五（11月30日），亦分別向公司追討合共約486萬元欠租，並要求收回舖位及向被告索償損失。

集團：不影響其他業務運作

HMV零售市場部負責人指出，HMV各門市在過去的數個月內，受經濟大環境影響，在零售業務上面對經營困難的情况，公司正在聯絡新投資者，希望有新轉機，管理層有決定後會盡快公布有關消息。該負責人補充，HMV門市的問題屬於獨立公司零售業務，不影響集團其他業務運作。

本報記者曾致電hmv數碼中國主席蕭定一手提電話，但一直無人接聽。公司另一聯席主席李茂因則已於上月1日辭職。

位於銅鑼灣百德的HMV旗艦店業主Ever Light Limited在其入稟狀稱，HMV上月開始欠租，現時每月租金約159萬元，連同其他雜費合共欠款約342.3萬元，有關租約期截至2019年7月。位於中環萬年大廈的HMV分店業主Pridemax Limited在其入稟狀亦指出，HMV自上月開始欠租，現時每月租金約100萬元，連同其他雜費合共欠款約143.7萬元，有關租約期截至2022年8月。HMV上月下旬亦被設計公司Signeo Design International Limited追討149萬元貸款，指其向HMV於2013年4月至今年7月期間提供貨品，價值共149萬元，要求HMV歸還該筆欠款，連同每月2厘的利息。

上月中多次回購 涉數十萬

雖然HMV多家門店涉欠租，但資料顯示，hmv數碼中國上月中起多次回購公司股份，每次涉資數十萬元。

翻查集團近兩年的業績報告，HMV零售業務連續兩年錄得虧損，截至今年6月底止，2018年度蝕約1895萬元，惟較去年同期蝕約2807萬元已收窄32.5%，2016年度該項業務並無收入。集團指，在香港異常高昂的租金開支環境下，整體零售業務難以獲利，截至今年6月底，香港共有8間HMV實體店，合共樓面面積約6萬平方呎。

相關字詞﹕回購 欠租 入稟狀 零售 hmv 蕭定一 hmv數碼中國

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