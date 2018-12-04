港元1月拆息急彈 10年最大漲幅

年結資金需求緊張 或可升至2厘

長期拆息方面，6月個拆息和12個月拆息變幅均不到1點子。光大銀行香港分行資金業務副主管顏劍文表示，臨近年底，過去數日1個月拆息皆有上升，只是昨日較為明顯，1個月拆息上升與年結資金需求較緊張有關，預料1個月拆息可升至2厘。過去1個月拆息維持在較低水平，問及拆息上升會否帶動本港銀行跟隨聯儲局在本月加息，顏劍文指現時拆息與最優惠利率差距未到9月時的水平，以昨日看加息空間不太多，不過距聯儲局議息尚有兩周時間，還需要觀察。

雖然與供樓相關的1個月拆息和反映資金成本的3個月拆息上升，不過未有刺激港匯大幅抽升，全日走勢平穩，截至晚上9時15分，港元報7.82，比上個交易日上升39點子(1元等如10000點子)。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，早前資金較充裕時港元跌至7.82至7.83，市場已充分預期資金會趨緊，預計港匯會升穿7.82水平。不過若美元在年底高企，港匯難以升穿7.8水平。她又指出，今年9月份香港銀行調升最優惠利益，銀行擔心是次再跟隨加息，再出現9月份資金緊張的情况，因此提升部署年結囤積資金。