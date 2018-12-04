經濟
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在岸人民幣大漲 高見至6.88水平

【明報專訊】美國暫停向中國進口貨品增加關稅稅率，開展90日貿易談判，人民幣匯率立即彈升，在岸價日內急彈逾500點子（1元等於1萬點子），一度升至6.88水平，不過未離6.9附近水平。分析認為，中美貿易戰雖暫停90天後仍有不確定性，現時不宜太於看好人民幣。

人民幣中間價報6.9431，比上個交易日下跌74點子。早市在岸人民幣高開逾300點子，由6.96升穿6.93，日內升勢擴大，最高報6.8834，創11月初以來的新高。截至晚上10時，人民幣在岸價報6.8897，上升693點子，升幅達1%，離岸價報6.886，升567點子。

華僑銀行：美匯強 限制人民幣升幅

路透社引述交易員表示，貿易戰暫停，緩解全球避險情緒，下午市場結匯出售外幣的意願上升，帶動人民幣連破關口，預期在90日談判期內，人民幣破7的機會很小。不過貿易戰還未結束，往後走勢要看貿易戰進展。

華僑銀行經濟師李若凡表示，中美貿易戰暫停90天並不代表貿易戰消失，還要視乎談判是否可以阻止美國將關稅稅率調至25%，因此更多詳細消息前，投資者並不會輕易買入人民幣，另外美匯指數亦高企在97點附近，限制人民幣進一步上升的空間，後市要看未來談判消息，以及周五美國非農就業數據等左右聯儲局加息的因素。她認為聯儲局12月依然會加息，中國繼續實行偏寬鬆的政策，兩國貨幣政策存在分歧，因此人民幣目前較難升穿6.8水平。

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