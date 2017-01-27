經濟
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貿戰緩和 恒指升675點收復27000關 成交逼1300億 夜期高水幅度大收窄

【明報專訊】「習特會」過後中美達成重大共識，暫時停止互相加徵新關稅，並開展為期90日的談判。消息帶動亞太區股市全線向上（見表），恒生指數收升2.55%至27182點，創1個月以來最大升幅，成交亦大增至1296億元。分析指出，「停戰」的利好因素可持續兩周或以上，港股有望升穿28000點，另要留意內地中金所昨天下調股指期貨交易保證金，如果資金轉流入內地股市，利好氣氛將有助恒指繼續向上。

明報記者 蕭嘉聰

港股昨日裂口高開678點，高位曾見27,259點，最多升逾750點，收升675點或2.55%，報27182點，連升兩個交易日，並創逾兩個月高位。國指升302點或2.84%，報10,923點。雖然恒指升勢強勁，不過北水連續8日錄得淨流出，滬深港股通昨合計淨流出21.3億元。恒指夜期昨晚繼續向好，至晚上11時半高水幅度大收窄，報27,213點，高水31點。

騰訊為升市火車頭 濠賭汽車出口股全線揚

個股方面，騰訊（0700）旗下的騰訊音樂在美國提交IPO申請，帶動股份成為升市火車頭，曾高見328.2元，收升4.1%，報324.8元，貢獻恒指106點。

另外，澳門上月賭收勝預期，金沙（1928）及銀娛（0027）分別升11.9%及9.8%，金沙更成全日最佳藍籌股。美國總統特朗普昨日突然在Twitter發文指，中國已同意降低或豁免美國進口汽車的關稅，消息拖累汽車股表現，吉利（0175）升幅收窄至2.7%，比亞迪（1211）就跌3.06%至56.85元。另外，過去受貿易戰陰霾籠罩的出口股亦見反彈（見表）。

溫鋼城：恒指年底有望企穩28000點

中投傲揚基金經理溫鋼城指出，中美「停火」消息帶動昨日升市，當中以大買盤為主，相信多為機構投資者趁低吸納，亦見有小散戶獲利離場。相信本月首兩周仍可受惠於停戰消息，不過年底時內地銀根較緊張，加上聖誕假期因素或會影響股市表現，整體而言恒指年底前有望企穩28,000點以上，相信聖誕假後，雙方正式展開談判，屆時的變數會較大。他續稱，昨日全線向上的手機設備股只屬於技術反彈，整體而言盈利並未見太大改善。

中金所下調保證金或吸引資金入市

晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗表示，11月底已有部分資金偷步入市炒貿易戰消息，相信利好因素只會維持短時間。更值得留意的是，中金所昨日起調低股指期貨保證金，如果能吸引更多資金入市，將可帶動港股表現。不過本月底臨近聖誕，將會較為淡靜，預計月底恒指可見27,900點。他又指出，平保（2318）旗下的陸金所公布，最新一輪融資達13億美元，相信消息可刺激平保今日的表現。

相關字詞﹕北水 金沙 澳門賭收 特朗普 溫鋼城 黃耀宗 騰訊 恒生指數 習特會

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