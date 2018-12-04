經濟
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姚建輝伙雲南省 7億狂掃鄭銀H股

【明報專訊】寶能系姚振華胞弟、中國金洋（1282）主席兼首席執行官姚建輝最近有新搞作，據港交所資料顯示，上月雲能國際控股兩度大手狂掃內銀鄭州銀行（6196）H股，佔H股比例由不足4%急升至14.98%，連同內資股計算，雲能國際控股一躍成為鄭州銀行第五大股東。

持股急升至15% 成第五大股東

據港交所股權披露顯示，雲能國際控股於11月1日及11月28日分別以每股4.01元及4.24元，先後買入鄭州銀行7531.8萬股和9433.9萬股，涉資7.02億元，令其持股由3.65%一躍至14.98%，為H股第一大股東。如連同內資股計算，則佔總股本約3.7%，成為該行第五大股東。

另一方面，資料顯示，就在雲能國際控股首度買入鄭州銀行7531.8萬股的同一天，中國金洋沽出7500萬股鄭州銀行股份，持股由7.44%降至2.57%，或意味姚建輝是將該批股份轉讓予雲能國際控股，從而套現3.02億元。

雲南國資委間接持股雲能

據今年2月初中國金洋公告，其與一家名為雲能國際投資的公司及另外兩家公司共組合營公司，總投資額20億元，雲能國際投資出資8億元，佔股權40%為大股東，中國金洋出資7.2億元，持股32%為第二股東，該合營公司正是雲能國際控股。

雲能國際投資是雲南省國資委旗下雲南能源投資集團全資子公司，因此雲能國際控股不單有寶能系影子，更是地方國資委間接控股。公告指出，雲能國際控股主要從事投資清潔能源、金融及健康、投資管理、開發新能源以及金融服務項目。

相關字詞﹕雲南省國資委 雲能國際控股 鄭州銀行 寶能系 姚建輝

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