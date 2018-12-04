瀘州商行明起招股 3434元入場

瀘州銀行獨家保薦人為中信里昂證券。該行一級資本充足率上半年底為9.35%，比監管要求高不足1個百分點，游江表示，隨銀行規模擴大，資本充足率下降是必然趨勢，銀行資本充足皆符合規定，上市不僅有助提升資本充足，亦有助提升銀行的管治和規範。

執行董事、副行長兼董事會秘書劉仕榮補充，日後若再有集資活動會再有公告。另外，截至上半年底，該行來自金融投資的利息收入佔整體利息收入46.1%，高於來自客戶貸款的利息收入38.8%。近年內地監管機構收緊理財產品的監管，游江表示，該行符合規管，因此收緊監管對該行沒有影響。

永升生活集資最多7.9億 旭輝為大股東

內房旭輝（0884）為大股東的內地物業管理公司永升生活（1995）今次來港招股，集資最多7.9億元，當中有55%用作尋求收購或投資機會。集團董事會主席林中表示，併購是擴充集團業務的必然手段，但要視乎收購目標的性價比及是否與公司發展方向相符，收購目標或會是一些管理非住宅業務的公司，以方便進入公司尚未涉獵的領域，惟強調公司的發展及增長將是依賴自己業務的擴張，不會單靠購買第三方公司。

集團去年5月以永升物業在內地新三板上市，今年3月退市後，再重組成永升生活來港上市。林中指出，今次改為來港上市主要因為以公司自身發展及需要而定，認為可以有助提高企業知名度，從而吸引國際資金及投資者。此外，路透社旗下的IFR引述消息人士指出，內地鋼鐵電商找鋼網本周尋求在本港進行上市聆訊，若成功將在本周路演，公司計劃集資1億美元。