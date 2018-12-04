胡為第一代赴內地投資港地產商

據其憶述，他在國家前領導人鄧小平於三中全會公布落實改革開放後，即1979年初找了李嘉誠、郭得勝（新鴻基地產已故創辦人）、李兆基（恒基地產主席）、馮景禧（新鴻基公司已故創辦人）及鄭裕彤（新世界集團已故創辦人）等於灣仔宏發俱樂部商討，在廣州建中國大酒店。

其後李嘉誠、郭得勝及鄭裕彤等富豪繼續發展地產業務，胡應湘卻將重點投放在內地及東南亞基建，他在1990年代中期進軍泰國曼谷高架鐵路及印尼電廠，最終分別因為被泰國政府收回專營權，以及金融風暴時印尼政府叫停項目，要撇帳超過100億元收場，外界有批評他發展方向錯誤。合和去年底以近98.65億元向深圳市國資委旗下的深投控出售合和公路基建（0737），更被指為「賣仔」。

進軍內地東南亞基建 曾大額撇帳

對於出售合和公路基建，胡應湘亦坦言「有少少唔捨得」，但認為出售公路將惠及廣大市民，「地區發展大方向緊要過自己」。本身是土木工程師的胡應湘近期力撐「明日大嶼」計劃，並多次高調接受傳媒訪問，更反駁坊間指填海如「倒錢落海」，表示單是賣地已至少收回五、六千億元等。