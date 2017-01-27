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合和停牌料提私有化 涉逾160億 持合和中心胡忠大廈 公司：暫無回應

【明報專訊】合和實業（0054）昨日在大股東兼主席胡應湘生日之際，突然宣布停牌。據市場消息指出，停牌涉及持股約28%的胡應湘計劃將合和私有化，結束長達46年的上市歷程。計及兒子胡文新持股約3%，按合和停牌前市值約230億元計，若落實私有化，即使不給予任何溢價，胡應湘需至少付出160億元。

明報記者 方楚茵

對於合和傳出私有化，集團經公關表示暫時未有任何回應，一切以公告為準。合和作為本港老牌地產公司，猶如「百足咁多爪」，由基建、開發、商用物業、酒店營運、餐飲、會議及展覽等業務均有涉獵，上市旗艦則為合和實業及在2017年底突然出售予深投控的合和公路基建（0737）。

2013年曾提分拆港資產上市

合和在2013年曾提出分拆香港資產上市，惟最終未有成事，因此今次傳出私有化頗為突然，雖尚未揭盅，但市場一般認為可能性不大。奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強認為胡應湘持股不多，私有化需動用現金量太大，認為私有化可能性不大。以合和停牌前股價26.45元計，集團市值近230億元，目前胡應湘夫婦持股約28%，即使撇除兒子胡文新及老臣子兼公司副主席何炳章各持逾3%股權，私有化涉資規模仍至少在160億元以上。

據合和年報顯示，集團維持淨現金狀態，手持近89.64億元淨現金，現金及可動用銀行貸款額137億元。集團去年底出售和公路基建後，執行副主席兼董事總經理胡文新表示，當前無再考慮出售項目，亦認為公司沒有特別需要整合資產。出售合和公路基建所得資金將用於合和中心二期項目發展，以及山坡臺建築群和皇后大道東153至167號重建項目提供資金等。

今次傳出合和私有化消息，或與其潛在價值被低估相關。本港發展商的酒店資產及投資物業往往折讓甚高，合和即使於灣仔擁有龐大待建或已建投資物業群，但價值未被反映。其持有的發展中及已建項目包括皇后大道東153至167號、合和中心一期及二期、QRE Plaza、GARDENEast及胡忠大廈等，另尚有九龍灣國際展貿中心及悅來酒店等項目在手。

資產價值最少被低估六成

集團近年年報亦在「管理層討論及分析」欄目中增加一項分析有關其持有的酒店、投資物業等主要資產的隱藏價值。截至今年6月底的財年，集團指其酒店業務隱藏價值達50.63億元，相當於每股5.8元，其經調整股東權益每股應達66.4元。若按其上周五收市價計，即至少被低估六成。上述項目中，合和中心二期有望在2021年底完成；皇后大道東153至167號料在2022年開始營運，山坡臺建築群則尚待城規會批准寓保育於發展規劃，意味合和未來收成高峰尚需數年。

相關字詞﹕合和公路 蔡金強oscar 胡文新 胡應湘 合和實業

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