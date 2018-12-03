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新銀債息約3厘 定存外另類選擇

【明報專訊】政府發行的第三批銀色債券已接受認購，派息最少3厘，較首兩批的2厘吸引。交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰認為，加息周期未完，銀色債券定價一般，相對息口有機會於年底及明年初再加的定期存款息率，並不顯得特別吸引，可視為定存以外的另一選擇。

撰文：李凱茵

第三批銀色債券的認購期將於本周四下午2時截止，預計12月17日發行，可透過指定20家銀行或15家證券行認購。是次發行額維持30億元，3年期，最低認購額1萬元，只供年滿65歲香港居民申請。派息與通脹掛鈎，最少派息3厘，每半年派息一次。

羅家聰：市跌年尾銀根緊 存款息或勝銀債

是否投資銀色債券，首要考慮的是未來的息口走勢。若息口再上，銀色債券的吸引力會因而減弱。雖然市場普遍預期美國加息空間縮減，但羅家聰相信今年底和明年3月議息仍會各加一次，合共有半厘的上調空間，「債券開價好中肯，貼近市價，沒有特別優惠予投資者，但也不見得落後其他同類投資機會。事實上，考慮到還有兩次加息機會，銀色債券的息率並不特別吸引」。

目前，連同銀行提供的新資金或兌換資金優惠，1年期的美元定期存款息達到2厘半至3厘，在目前的息口水平再加息兩次，息口可輕鬆跑贏銀色債券；港元存款方面，1年期存款息口也達到2厘以上。羅家聰表示，只要吼準大市下跌，又或者臨近年尾這些銀根較緊的時刻，存款息口通常都會較理想。

銀債保證3厘 抗通脹經濟風險

不過，當面對經濟風險時，銀色債券也有一定的優勢。羅家聰表示，兩年後，即第三批銀色債券年期的最後一年左右，美國債券孳息曲線有機會倒掛，即短期債券孳息高於長期債券，預示美國經濟步入衰退，息口會掉頭向下，意味銀色債券的3厘息口將跑贏存款息，蝕頭賺尾。

總括而言，購買銀色債券抑或敍做定期，各有優勢，最終也要視乎「老友記」的資金需要。若要求資金要有較大靈活性，有各種年期可供選擇的定期存款會較適合。相對上，選擇銀色債券就可以在3年內獲穩定派息最少3厘，並確保不會跑輸通脹。另外，要爭取銀行的定存優惠也要符合多項條件，例如需經由指定的敍做途徑如網上銀行等，長者未必懂得使用。

銀色債券息口與通脹掛鈎，換言之如通脹高於3%，派息會跟隨增加以抗通脹。香港2018年通脹相對2017年有所加快，不過羅家聰指本港通脹中期來說將受樓價下跌影響，料升幅有限。

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