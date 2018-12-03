美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬

明報記者 張允亭

提供逾1.3萬伙的老牌屋苑美孚新邨，近月隨大市價量同告回軟。中原美孚高級分行經理余考成表示，屋苑業主普遍於早年購入物業，現已供斷，故未見大幅減價放售個案，難吸引買家入市，成為交投未見反彈的原因之一。余續指出，有部分業主正觀望來年樓市情况，轉賣為放租，令屋苑上月的租務增至24宗，較10月19宗，升幅達26%。另外，亦有業主同時放租及放售，靜待心儀價位才售出。現時屋苑放盤量約350個，入場單位為2期吉利徑9至11號中層B室，實用面積460方呎，1房間隔，外望山景，叫價620萬，業主另有議價空間。

維景灣畔兩房708萬 今年同類新低

二手樓價回調，將軍澳維景灣畔有兩房成交價創今年新低。美聯物業營業經理林志堅表示，維景灣畔5座低層G室，實用面積516方呎，兩房間隔，原叫價860萬放售，最終累減逾150萬，新近以708.8萬元易手，實呎13736元，成交價創屋苑同類戶型今年新低。原業主2007年3月231.5萬買入，持貨11年，帳面獲利477.3萬元或逾2倍。

此外，有豪宅業主蝕讓離場。市場消息指出，九龍塘珏堡中層E室，實用面積1330方呎，4房連套房間隔，原業主以3000萬元放售，及後減至2850萬元售出，實呎21429元。據了解，原業主於2012年9月以2934.8萬元購入該單位，持價6年，帳面蝕近85萬元或3%。

珏堡2850萬沽 6年蝕85萬

另類二手樓盤方面，有凶宅同層戶以低價易手。市場消息指出，馬鞍山錦豐苑F座中層11室3房戶，料為凶宅同層戶，實用面積604方呎，新近獲買家以490萬元（居二市場價）承接，實呎8113元。代理稱，同類正常單位現市價約570萬元，即是次成交價比市價低逾一成。原業主早於1997年4月以未補地價的123.21萬元購入，持貨21年，即使成交比市價低，原業主帳面仍獲利367萬元或2.9倍。

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