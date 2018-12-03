經濟
睇樓速遞

香港地產

下一篇 上一篇

尚悅‧嶺單位不設窗台

【明報專訊】樓市氣氛轉勢，但依然有主攻迷你戶的新界全新樓盤登場；恒地（0012）及新世界（0017）合作發展的元朗尚悅．嶺，項目全數單位不設窗台，一律採開放式廚房，最細單位實用面積174方呎；住客車位更設電動車充電裝置，屬住宅項目內罕見設施。尚悅．嶺自本月初推出至今，已累售約105個單位。

明報記者 鄭錦玲

攝影 劉焌陶

尚悅‧嶺由兩座住宅大廈組成，屬蝶翠峰第五期，坐落於同系尚悅、蝶翠峰之間，共提供504伙，實用面積174至381方呎，戶型涵蓋開放式至2房，主打1房戶，佔全盤單位總數近六成。項目樓花期約兩年，預計2020年9月落成。值得留意的是，項目所有單位不設窗台，且一律採用開放式廚房設計。

單位全採用開放式廚房

發展商開放兩個無改動的示範單位，其中一個單位以1座26樓A室為藍本，實用面積378方呎，屬2房間隔。單位大門設有三星電子門鎖。單位樓層高度約3.15米（逾10呎高），空間感不俗。

客飯廳呈長方形，間隔方正實用，客飯廳連接面積約22方呎露台，料部分高層單位可從露台觀賞十八鄉一帶景色。客飯廳設有落地玻璃窗，增強單位採光度。客飯廳連接開放式廚房，令單位空間更寬敞。

開放式廚房選用德國高級品牌組合廚櫃，柔和的木紋色櫃門配上深色枱面，營造簡約高雅格調。廚房附送一系列國際品牌家電，包括雙爐頭煤氣煮食爐、微波爐、嵌入式雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機等。另廚房配備B&O便攜式藍牙揚聲器，住戶連接智能手機或平板電腦後，煮食期間亦可接聽來電或聽音樂。

樓層高度3.15米 空間感不俗

單位內兩個睡房與客廳成橫向排列。主人睡房設曲尺窗戶，景觀較遼闊。睡房連接面積約16方呎工作平台，與窗戶形成對流有助通風。睡房內有預留衣櫃位，住戶有足夠空間擺放家具。單位浴室採用淋浴間設計，鏡櫃簡約美觀，亦增加收納空間。

[睇樓速遞]

相關字詞﹕四叔新盤 恒地 尚悅‧嶺

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
中美暫時休戰 港股可望上試27000
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
看好科網銀行地產 看淡基建股
看好科網銀行地產 看淡基建股
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
美加息周期 國際銀行股受惠
美加息周期 國際銀行股受惠
中央重點穩消費 基建股強勢難續
中央重點穩消費 基建股強勢難續
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
據企業保安水平客戶數量釐定保費
據企業保安水平客戶數量釐定保費
松齡拓中港高端護老服務
松齡拓中港高端護老服務
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
籲參考美國 擴新股定價彈性
籲參考美國 擴新股定價彈性
小米拓物聯網 低價賣技術授權
小米拓物聯網 低價賣技術授權
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：油組料減產 中海油購15763
金子：油組料減產 中海油購15763
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
子女住院現金保險 幫補開支
子女住院現金保險 幫補開支
楊書健﹕子母單位提升租金回報
楊書健﹕子母單位提升租金回報
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
技術取勝：中海外現上升軌
技術取勝：中海外現上升軌
看圖析市：恒指25500點之上做好
看圖析市：恒指25500點之上做好
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
觀塘凱滙日內上載樓書
觀塘凱滙日內上載樓書
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
柏蔚山會所洋溢日式禪意
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
代理料今年工商成交 年挫兩成
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
新銀債息約3厘 定存外另類選擇