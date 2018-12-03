尚悅‧嶺單位不設窗台

明報記者 鄭錦玲

攝影 劉焌陶

尚悅‧嶺由兩座住宅大廈組成，屬蝶翠峰第五期，坐落於同系尚悅、蝶翠峰之間，共提供504伙，實用面積174至381方呎，戶型涵蓋開放式至2房，主打1房戶，佔全盤單位總數近六成。項目樓花期約兩年，預計2020年9月落成。值得留意的是，項目所有單位不設窗台，且一律採用開放式廚房設計。

單位全採用開放式廚房

發展商開放兩個無改動的示範單位，其中一個單位以1座26樓A室為藍本，實用面積378方呎，屬2房間隔。單位大門設有三星電子門鎖。單位樓層高度約3.15米（逾10呎高），空間感不俗。

客飯廳呈長方形，間隔方正實用，客飯廳連接面積約22方呎露台，料部分高層單位可從露台觀賞十八鄉一帶景色。客飯廳設有落地玻璃窗，增強單位採光度。客飯廳連接開放式廚房，令單位空間更寬敞。

開放式廚房選用德國高級品牌組合廚櫃，柔和的木紋色櫃門配上深色枱面，營造簡約高雅格調。廚房附送一系列國際品牌家電，包括雙爐頭煤氣煮食爐、微波爐、嵌入式雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機等。另廚房配備B&O便攜式藍牙揚聲器，住戶連接智能手機或平板電腦後，煮食期間亦可接聽來電或聽音樂。

樓層高度3.15米 空間感不俗

單位內兩個睡房與客廳成橫向排列。主人睡房設曲尺窗戶，景觀較遼闊。睡房連接面積約16方呎工作平台，與窗戶形成對流有助通風。睡房內有預留衣櫃位，住戶有足夠空間擺放家具。單位浴室採用淋浴間設計，鏡櫃簡約美觀，亦增加收納空間。

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