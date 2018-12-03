代理料今年工商成交 年挫兩成

世邦魏理仕陳錦平：中資轉戰非核心區

陳表示，過去數年中資熱中投資全幢商廈，惟目前市場上可供發售的全幢商廈不多，加上內地防走資政策影響下，中資轉陣至非核心區的物業，或具重建價值的地盤，如佳源國際（2768）今年5月向「舖王」鄧成波購入葵涌成功中心、屯門鈞善工廠大廈、屯門住宅項目菁雋七成業權。

另據世邦魏理仕統計，今年第三季中環甲級商廈空置率下跌至0.8%，淨租金按年上升了6%、高見每方呎138元，因租金持續上升，帶動企業遷離核心商業區。

陳錦平指，東九龍是不少大型企業落戶的新興核心寫字樓區，因區內近年新落成甲廈，全層面積可達2萬方呎或以上，正合大型企業的心意。另一方面，中小型企業則選擇落戶西九商廈，每層1萬方呎或以下樓面，較合適這類企業發展。

高鐵效應剌激西九龍市道

陳錦平提到，西九龍商業區發展漸成熟，目前甲廈樓面面積約100萬方呎，隨着政府推售多幅商業或商貿地，新供應將於未來陸續到位；到2023 年，預計長沙灣區寫字樓樓面，將至少增至260萬方呎，而西九龍挾廣深港高鐵效應，發展潛力獲看高一線。