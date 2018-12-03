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柏蔚山會所洋溢日式禪意

【明報專訊】近年新盤會吸引買家，住客會所亦加入創新元素。新世界（0017）發展的北角柏蔚山，為港島今年最大型分層豪宅入伙盤，發展商日前首度開放佔地約2.6萬方呎的會所（連戶外園林面積為7萬方呎）予傳媒參觀；柏蔚山會所特邀日本室內設計師內田繁及其團隊操刀，亮點是洋溢藝術和大自然元素，和式氛圍令住戶有仿如置身京都的錯覺。

採日式園林設計 如置身京都

柏蔚山會所內的日式傳統茶室以白色和原木色為主調，配合流暢清晰的線條，簡潔高雅；部分間牆以和紙、木製和竹製人手鋪設，當中細節盡顯日系典雅和諧感。此外，會所中庭位置種滿各種花卉，以及「歲寒三友」的松、竹、梅，形成一個標誌性的「花島」，自然憩靜的水池穿插其中，營造出東方文化恬靜氣質和禪意，設計成自然、藝術融為一身的園林景觀。

據了解，項目的室內設計師、來自日本的內田繁已經離世，是次項目是他在香港首個，同時亦為最後一個作品。

兒童樂園設樓高一層滑梯

住客會所同時兼顧實用，主要設施包括室內外游泳池、保齡球室、乒乓球室、健身室、多用途宴會廳、閱讀室、瑜伽室、桑拿室、蒸氣室等。當中兒童室外遊樂園由荷蘭設計師打造，設有高約一層的攀爬架和滑梯供兒童玩耍。據了解，項目管理費每方呎5.4元，預料業主可於本月上旬陸續收樓。

柏蔚山位於北角繼園街，提供611伙單位；項目今年6月開售至今累沽近480伙，套現逾113億元。

明報記者 張允亭

相關字詞﹕內田繁 豪宅 日式 會所 柏蔚山

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