十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見

據中原統計，十大屋苑過去兩日錄11宗成交，較前周末升83.3%，為7月1日後成交量最高周末，有關成交仍集中在新界，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨等市區屋苑均「交白卷」，「上車樂園」天水圍嘉湖山莊過去兩日錄6宗成交，主要是由於屋苑樓價減幅明顯，較年中高位調整近20%，即吸引上車客入市。

美聯住宅部行政總裁布少明籲方示，習特會就中美貿易紛爭初達共識，對後市有正面支持作用，而新居屋抽籤結果揭曉，部分新居屋向隅客重返二手市場，利好新界屋苑。

荃景兩房488萬 9個月平一成

多個新界屋苑在減價後獲承接，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃景花園5座高層G室，屬實用面積381方呎兩房戶，原業主減價52萬元或一成後，以488萬元成交，實呎12,808元，較屋苑同類單位今年3月高位價540萬元，低約一成。原業主於1995年以162萬元購入單位，帳面仍賺326萬元，23年來升值兩倍。

天頌苑3房未補價賣368萬

祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑天頌苑N座低層11室，屬實用面積601方呎3房戶，原業主減價42萬元或10%後，以368萬元（未補地價）售出單位，實呎6123元；原業主於2016年以約200萬元（未補地價）購入單位，持貨不足3年，須繳付10%額印稅（SSD）涉約36.8萬元，扣除辣稅後，帳面仍賺逾131萬元或66%。