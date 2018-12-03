經濟

香港地產

下一篇 上一篇

十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見

【明報專訊】沉靜一時的樓市在「習特會」後稍見起色，在剛過去周末，十大屋苑成交量重返雙位數，為今年7月初後近5個月首見，成交量仍集中在新界區中細價樓。

據中原統計，十大屋苑過去兩日錄11宗成交，較前周末升83.3%，為7月1日後成交量最高周末，有關成交仍集中在新界，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨等市區屋苑均「交白卷」，「上車樂園」天水圍嘉湖山莊過去兩日錄6宗成交，主要是由於屋苑樓價減幅明顯，較年中高位調整近20%，即吸引上車客入市。

美聯住宅部行政總裁布少明籲方示，習特會就中美貿易紛爭初達共識，對後市有正面支持作用，而新居屋抽籤結果揭曉，部分新居屋向隅客重返二手市場，利好新界屋苑。

荃景兩房488萬 9個月平一成

多個新界屋苑在減價後獲承接，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃景花園5座高層G室，屬實用面積381方呎兩房戶，原業主減價52萬元或一成後，以488萬元成交，實呎12,808元，較屋苑同類單位今年3月高位價540萬元，低約一成。原業主於1995年以162萬元購入單位，帳面仍賺326萬元，23年來升值兩倍。

天頌苑3房未補價賣368萬

祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑天頌苑N座低層11室，屬實用面積601方呎3房戶，原業主減價42萬元或10%後，以368萬元（未補地價）售出單位，實呎6123元；原業主於2016年以約200萬元（未補地價）購入單位，持貨不足3年，須繳付10%額印稅（SSD）涉約36.8萬元，扣除辣稅後，帳面仍賺逾131萬元或66%。

相關字詞﹕天頌苑 荃灣中心 減價成交 十大屋苑 習特會 樓市冷鋒 樓市回調

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
中美暫時休戰 港股可望上試27000
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
看好科網銀行地產 看淡基建股
看好科網銀行地產 看淡基建股
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
美加息周期 國際銀行股受惠
美加息周期 國際銀行股受惠
中央重點穩消費 基建股強勢難續
中央重點穩消費 基建股強勢難續
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
據企業保安水平客戶數量釐定保費
據企業保安水平客戶數量釐定保費
松齡拓中港高端護老服務
松齡拓中港高端護老服務
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
籲參考美國 擴新股定價彈性
籲參考美國 擴新股定價彈性
小米拓物聯網 低價賣技術授權
小米拓物聯網 低價賣技術授權
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：油組料減產 中海油購15763
金子：油組料減產 中海油購15763
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
子女住院現金保險 幫補開支
子女住院現金保險 幫補開支
楊書健﹕子母單位提升租金回報
楊書健﹕子母單位提升租金回報
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
技術取勝：中海外現上升軌
技術取勝：中海外現上升軌
看圖析市：恒指25500點之上做好
看圖析市：恒指25500點之上做好
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
觀塘凱滙日內上載樓書
觀塘凱滙日內上載樓書
柏蔚山會所洋溢日式禪意
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
代理料今年工商成交 年挫兩成
尚悅‧嶺單位不設窗台
尚悅‧嶺單位不設窗台
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
新銀債息約3厘 定存外另類選擇