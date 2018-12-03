經濟
發展商專訪

香港地產

下一篇 上一篇

觀塘凱滙日內上載樓書

【明報專訊】第四季樓市回調，市場久未有大型市區全新樓盤登場；不過，市建局歷年來最大規模重建項目、由信置（0083）、華置（0127）和市建局合作發展觀塘凱滙，將於短期內推出；發展商預告，項目日內將上載樓書及開放示範單位，最快月中推售。

擬先推售1期1025伙

信置營業部聯席董事田兆源表示，共分兩期發展、全數提供1999個單位的凱滙，項目1、2期均已獲批預售，惟集團現時會集中推售涉1025伙的第1期，日內上載樓書及向傳媒開放示範單位，並有機會同時開價，估計最快本月中開賣。項目預計2021年4月落成，樓花期長約28個月。市場估計，凱滙價錢會參考九龍站或啟德樓盤。

田續稱，凱滙戶型眾多，故在尖東尖沙嘴中心設有7個示範單位，包括1、2、3房戶，當中3個設家俬擺設，另4個為交樓標準單位。他續稱，觀塘裕民坊是市建局最大重建項目，除凱匯外，亦設有政府機構、100萬方呎零售樓面、寫字樓、酒店及交通總匯。

尖東售樓處設7個示範單位

他補充，凱滙1期1房單位佔約8%，實用面積約450方呎；主打的2房戶佔約54%，實用面積約490至670方呎；3房戶佔約30%，實用面積約717至880方呎，4房戶則佔約4%，實用面積約1100方呎，另有小量特色單位，面積最大約1500方呎。

菁雋四日收55票 仍未足額

至於上周開價、內房佳源（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的「龍牀盤」屯門菁雋，據悉過去4日收約55票，對比首張價單73伙，暫時仍未足額認購。另市場過去兩日錄得約21宗一手買賣，交投疏落，當中恒地（0012）、新世界（0017）等合作發展的元朗尚悅．嶺，據悉，該盤在剛過去周末共售出4伙。此外遠展（0035）元朗珀爵和大新銀行馬氏家族旗下大銀地產發展的長沙灣翠雅山，早前已開放現樓示範單位，預料兩盤將於短期內上載銷售安排，以招標形式推售。

[發展商專訪]

相關字詞﹕菁雋 龍牀盤 市建局 華置 信置 凱滙 新盤推售

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
中美暫時休戰 港股可望上試27000
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
看好科網銀行地產 看淡基建股
看好科網銀行地產 看淡基建股
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
美加息周期 國際銀行股受惠
美加息周期 國際銀行股受惠
中央重點穩消費 基建股強勢難續
中央重點穩消費 基建股強勢難續
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
據企業保安水平客戶數量釐定保費
據企業保安水平客戶數量釐定保費
松齡拓中港高端護老服務
松齡拓中港高端護老服務
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
籲參考美國 擴新股定價彈性
籲參考美國 擴新股定價彈性
小米拓物聯網 低價賣技術授權
小米拓物聯網 低價賣技術授權
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：油組料減產 中海油購15763
金子：油組料減產 中海油購15763
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
子女住院現金保險 幫補開支
子女住院現金保險 幫補開支
楊書健﹕子母單位提升租金回報
楊書健﹕子母單位提升租金回報
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
技術取勝：中海外現上升軌
技術取勝：中海外現上升軌
看圖析市：恒指25500點之上做好
看圖析市：恒指25500點之上做好
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
柏蔚山會所洋溢日式禪意
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
代理料今年工商成交 年挫兩成
尚悅‧嶺單位不設窗台
尚悅‧嶺單位不設窗台
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
新銀債息約3厘 定存外另類選擇