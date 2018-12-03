觀塘凱滙日內上載樓書

擬先推售1期1025伙

信置營業部聯席董事田兆源表示，共分兩期發展、全數提供1999個單位的凱滙，項目1、2期均已獲批預售，惟集團現時會集中推售涉1025伙的第1期，日內上載樓書及向傳媒開放示範單位，並有機會同時開價，估計最快本月中開賣。項目預計2021年4月落成，樓花期長約28個月。市場估計，凱滙價錢會參考九龍站或啟德樓盤。

田續稱，凱滙戶型眾多，故在尖東尖沙嘴中心設有7個示範單位，包括1、2、3房戶，當中3個設家俬擺設，另4個為交樓標準單位。他續稱，觀塘裕民坊是市建局最大重建項目，除凱匯外，亦設有政府機構、100萬方呎零售樓面、寫字樓、酒店及交通總匯。

尖東售樓處設7個示範單位

他補充，凱滙1期1房單位佔約8%，實用面積約450方呎；主打的2房戶佔約54%，實用面積約490至670方呎；3房戶佔約30%，實用面積約717至880方呎，4房戶則佔約4%，實用面積約1100方呎，另有小量特色單位，面積最大約1500方呎。

菁雋四日收55票 仍未足額

至於上周開價、內房佳源（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的「龍牀盤」屯門菁雋，據悉過去4日收約55票，對比首張價單73伙，暫時仍未足額認購。另市場過去兩日錄得約21宗一手買賣，交投疏落，當中恒地（0012）、新世界（0017）等合作發展的元朗尚悅．嶺，據悉，該盤在剛過去周末共售出4伙。此外遠展（0035）元朗珀爵和大新銀行馬氏家族旗下大銀地產發展的長沙灣翠雅山，早前已開放現樓示範單位，預料兩盤將於短期內上載銷售安排，以招標形式推售。

[發展商專訪]