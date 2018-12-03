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億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰

【明報專訊】第四季樓市遇冷鋒，惟中美元首舉行「習特會」，除為中美貿戰降溫帶來曙光外，預料對地產後市亦有正面作用。近期過檔億京、出任集團項目及銷售策劃總監的潘志才接受專訪指，億京近年銳意發展大型住宅，明年是集團推盤高峰期，計劃登場的兩個全新大盤：大埔白石角海日灣2期、荃灣楊屋道商住項目，合共提供逾2200伙。潘強調，億京打造的住宅，希望可令買家重新體驗昔日港樓以間隔方正見稱的神髓。

億京對上一次在本港開售的住宅，追遡至2006年發售的西環博士臺、及2008年開售的長沙灣尚南天；換言之，近期最近以招標形式開售的大埔海日灣，是億京於本港住宅市場蟄伏十年後「再戰江湖」之作。

望將本港情懷注入物業設計

潘志才表示:「集團主席余卓兒是土生土長香港仔，在發展住宅方面，希望將香港傳統情懷、特色注入設計上，不講求花巧夢幻，希望買家收樓時看到的，是擁有如過往舊樓的見使度，擁有方正的客飯廳和房間，可擺放到家俬和睡牀。即使是工人房，亦希望做到有通風窗。就算是一房細單位，亦不會是過於的骰的開放式戶。」

他指出，集團發展工商物業同時，亦銳意進軍大型住宅發展；撇除現正開售的海日灣，明年將是億京推盤高峰期，當中於2014年以39.39億元投得的荃灣楊屋道商住宅項目（樓面呎價約3693元）、以及2016年以40.24億元投得的大埔白石角住宅項目（樓面呎價約3620元）、即海日灣2期，均部署明年推出，合共提供逾2200伙單位。

海日灣2期主攻年輕客戶群

上述海日灣2期已申請預售樓花同意書；潘志才透露，單位總數達1408伙的海日灣2期，與1期比較，位置上較接近吐露港公路，所享海景預算較1期單位為少，目標客源以較年輕客為主，雖然同樣涵蓋1至4房戶型，但開則會比1期稍細，而且不設洋房（1期標準戶實用面積468至1597方呎、主打3房；另設8幢逾4000方呎洋房）。

至於楊屋道商住項目，潘志才表示由3幢住宅大廈、1幢銀座式商廈組成，當中住宅樓面約42萬方呎、涉約840伙單位，以中小戶型為主，初步規劃無提供開放式單位，商用樓面約64萬方呎（包括零售樓面）。

樓市現時屬調整 不是暴跌

對現時樓市遇冷鋒，明年推盤會否是適合時機? 潘回應指集團發展上述兩個住宅項目，早於幾年前已「計好數」，入紙申請預售前亦已做好物業設計；他強調樓市現時只屬調整、不是暴跌，加上市場對單位需求大，供應仍短缺的客觀因素沒大變，只要做好控制成本，明年推盤不存問題。

明報記者 林可為

[發展商專訪]

相關字詞﹕楊屋道商住項目 海日灣 余卓兒 億京 潘志才

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