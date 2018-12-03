李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸

11月下旬出現三大利好因素﹕

第一、美國聯儲局主席鮑威爾形容現時利率僅稍為低於中性，暗示或放慢加息步伐，在港元拆息低企下，反映資金充裕，市場料港銀行12月加息機會微；

第二、市場聚焦上周六G20峰會期間舉行的習特會，期望雙方促成貿易協議，有助為中美貿易戰降溫；

第三、五二折新居屋出售4400多伙，破紀綠收到27.2萬份申請表，超額認購逾60倍，平均約61人爭一個單位，新居屋攪珠結果已於11月29日出爐，市場預計抽籤落空的向隅客將陸續回流一二手細價樓市場，預料最快明年農曆新年後反映措施帶動居屋流轉的成效。

不過，有消息指房委會明年或推售5個居屋屋苑，共提供逾6500個單位供應，有可能再度鎖緊購買力，中美貿易摩擦乃深層次矛盾，並非一時之間可以完全解決，預計最快明年才會有轉機。

另資料顯示，11月截至21日，二手住宅錄得1310宗註冊，按月同期的1244宗上升約5.3%，預料全月二手住宅註冊量錄約2000宗左右，繼續低位徘徊。預計目前樓價調整尚未結束，雖然二手業主願意擴闊議價空間，但買家仍有待樓價進一步回落再考慮入市，二手市場呈現拉鋸狀態，成交將繼續受壓。

香港置業行政總裁

[李志成]