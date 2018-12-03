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布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」

【明報專訊】萬眾期待的「五二折居屋」抽獎結果正式出爐。是次申請破紀錄接獲27.2萬份申請、超額認購逾60倍。當中白表申請接獲23.6萬份，即約106份申請爭奪一個單位，綠表申請相對競爭較少，有3.6萬份申請，即約16個申請爭一個單位。抽獎結果，自是有人歡喜有人愁。值得一提的是，今次白表單身申請者即使有幸抽中攪珠的首個序號「38」，也要再經歷7人爭1個單位。

單從上述入市白表綠表入市比例分析，似乎近年有聲音提倡調整綠白表比例的建議，以增加白表家庭中籤的機會，是可堪考慮的。觀乎過往多次出售居屋的情况，其實和今次相差無幾，都是白表比例較多，綠表買家只佔小部分，但抽中的比例卻和白表比例各佔一半。因此，增加白表中籤機會，似乎較能回應市場的實際物業供求關係。

今次抽籤完結後，向隅客的動向，將會左右樓市未來走勢。筆者認為，鑑於明年將有5個新居屋推出，合共提供6528伙，是自2014年新居屋復售後，推出伙數最多的1年，估計不少買家仍然會繼續等候申請新居屋「博抽獎」。筆者預期，今次居屋攪珠後，或有發展商像美聯物業一樣，為居屋向隅客特設「上車有Take 2」，送人氣家電入伙大禮等更多不同宣傳優惠或策略，預料有助吸納更多向隅客回流一手及二手市場，刺激成交量回升。歸根究柢，如欲長遠解決住屋不足的問題，方法只有增建房屋，而增建房屋的關鍵離不開增加土地供應，政府當務之急還是要盡快多管齊下就拓地，填海、發展棕地、或「明日大嶼」填海計劃等與社會各界達成共識，為港人長遠安居樂業奠定供應基礎，這才是長遠解決問題之法。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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