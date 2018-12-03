廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發

【明報專訊】過去3個月，樓市持續下跌，箇中主因是相信樓價下跌的市民日益增加，兼且傳媒每天報道減價成交個案，如果買家目前想入市，必定會擴大還價幅度，因為所有買家都不希望今天買入的平貨，等於明天的貴貨！但是，今天實力雄厚的業主，是否容易妥協呢？剛過去的11月份，樓價比對10月份下跌大約3%，這個平均跌幅並非驚人，但是，個別屋苑及一些上車盤的跌幅達到一成至兩成，從二手的成交數字比較，11月份比對10月份的成交量上升超過一成，這反映只要業主願減價，買家便入市。
市場大部分的地產專家，都認為明年或未來兩三年樓價跌幅兩至三成，但是，筆者認為未必實現。筆者試由數據、市場反應及歷史三大方向闡釋自己論點。
樓價再跌三成 未必能實現
首先，在市場反應方面，目前整體樓價跌幅大約6%左右，上車盤及一些屋苑跌幅會比較大，豪宅跌幅輕微，樓價並非骨牌式下滑，買家入市的數量已經開始增加。其次是數據，自從政府推出辣招以來，冰封了二手市場的流動性，積聚了一定數量的準買家和購買力，樓價自然易升難跌，筆者相信明年農曆年之後購買力就會借勢爆發。第三，歷史數據顯示，樓價最終都是上升，特別是上一次升浪的高位對比，1981年至1997年上升大約8倍，1997年對比今次的高位只是大約一倍，從歷史分析估計今次的牛市仍未完結。
筆者相信中美貿易戰並非短時間內可解決，但亦並非完全沒有曙光，只要雙方談判緩和，市况即改變，息口及股市亦存在變數，加息有機會減慢，當整體氣氛改善，股市就會穩定，從而帶動樓價回升。
利嘉閣地產總裁
[廖偉強]