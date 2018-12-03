廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發

市場大部分的地產專家，都認為明年或未來兩三年樓價跌幅兩至三成，但是，筆者認為未必實現。筆者試由數據、市場反應及歷史三大方向闡釋自己論點。

樓價再跌三成 未必能實現

首先，在市場反應方面，目前整體樓價跌幅大約6%左右，上車盤及一些屋苑跌幅會比較大，豪宅跌幅輕微，樓價並非骨牌式下滑，買家入市的數量已經開始增加。其次是數據，自從政府推出辣招以來，冰封了二手市場的流動性，積聚了一定數量的準買家和購買力，樓價自然易升難跌，筆者相信明年農曆年之後購買力就會借勢爆發。第三，歷史數據顯示，樓價最終都是上升，特別是上一次升浪的高位對比，1981年至1997年上升大約8倍，1997年對比今次的高位只是大約一倍，從歷史分析估計今次的牛市仍未完結。

筆者相信中美貿易戰並非短時間內可解決，但亦並非完全沒有曙光，只要雙方談判緩和，市况即改變，息口及股市亦存在變數，加息有機會減慢，當整體氣氛改善，股市就會穩定，從而帶動樓價回升。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]