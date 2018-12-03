陳永傑：等到減價 樓市尋寶

新盤3年免供免息 幫助換樓

理由是本港發展商資本雄厚，有能力為買家提供超級優惠，甚至有些新盤可以給予3年免供免息的條款，以幫助換樓人士周轉，相當吸引。儘管零星地見到有個別業主劈價賣樓，佔整體個案不多，不會危及銀行資產質素。

發展商及銀行都積極地支持樓市，中美之間的貿易戰即使令本港經濟蒙上陰影，卻又為置業人士提供買樓時得到減價及增加優惠的機會。想買平價樓的人士終於等到這個時機到來，要入市尋寶不應再猶豫。樓市略為回軟，反而造就租金回報率回升上約3厘的環境，適合長線投資者買樓收租。住宅回報率不算高，但優點是實際功用比較股票優勝，可作自住、收租及長線投資。

政府多年來實施的各種樓市印花稅及收緊銀行按揭成數，是一場嚴厲的淘汰賽，將質素不佳的買家拒諸門外，現時能夠是業主及置業人士都變成千挑萬選的精英，實力不容置疑。不少二手樓業主都供滿樓，所以，近期二手樓市跳樓貨只屬零星個案。股市上升爆炸力大過樓市，但最近港股又見到多隻股票狂跌八九成的場面，要長線投資，選擇樓市比較好。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]