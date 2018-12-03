湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴

【明報專訊】很多時都不明白，不少人口中支持政府，在行動上就做相反動作，在年初，當政府放風要推出新樓空置稅，有建制派立法會議員話這只不過是花招，他當然不懂得什麼，只不過是引用另一位支持政府的評論員的評論，我當時很奇怪，那些建制派的人，就算不支持，但亦不應該嘲笑政府，反之，那些支持新樓空置稅的竟然是反對派議員，新樓空置稅有沒有效，大家可以見到近日樓市下跌，如果再細心想一想，就知道新樓空置稅有沒有效，原來關係到切身利益，支持都變成不支持。
近日樓市下跌，除了新樓空置稅外，新居屋計劃亦是主要原因，計劃是吸盡細價樓的購買力，可以說是威力強大，令到最近發售的新樓盤銷售情况很不理想，有個別樓盤可以用銷情慘淡來形容，唯一憾事，就是新居屋計劃的數量遠遠低於市民訴求。
吸盡細價樓購買力
有評論員話新居屋計劃只不過是望梅止渴，向隅市民購買力會轉去私人樓宇，結果是會做到600萬以下的私人樓宇樓價會止跌回升，我不評論這是否正確，但亦不排除有這個可能，但以望梅止渴來形容新居屋計劃，其實是侮辱政府，不過，撰寫的評論員可能並不知道。
「望梅止渴」背後是一個失敗的故事，曹操雖然用「望梅止渴」來解決水源不足問題，但最後輸了那場戰役，曹操在三國時代，曾經輸掉幾場親身參與的戰役，分別是「濮陽攻呂布之時；宛城戰張繡；赤壁遇周朗，華容逢關羽；割鬚棄袍於潼關，奪船避戰於渭水」，望梅止渴對手正是張繡，換句話說，政府的新居屋計劃即使成功，最後都是失敗。
其實，新居屋計劃是否成功，關鍵就是有多少人申請，如果人數不多，政府根本沒有能力去搶地，或者開拓新土地，甚至「明日大嶼」填海計劃，今次有27.2萬份申請，政府大條道理去搶地填海，有足夠供應，房屋問題自然會解決，政府並不是沒有畀機會地產商。
申請者眾 政府大條道理搶地填海
不過，地產商是商人，一切以利益為主，控制供應，樓價自然上升，這個道理人人都知道，但苦了基層香港市民，我們應該支持政府搶地造地，而非話政府政策是望梅止渴。
紀惠集團行政總裁
[湯文亮 敢說亮話]