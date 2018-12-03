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龍淵子﹕平安就好 中東行感悟

【明報專訊】龍淵子公司最近有個業務，去了趟迪拜，這是我第一次到中東，近距離接觸阿拉伯，感覺進入了一個新世界。老實說，龍淵子雖然對伊斯蘭歷史有點研究，可真說不上好感，尤其是阿拉伯這些國家，相對而言，波斯好得多。

踏上阿拉伯半島的第一感受是這裏不一樣，首先上班的時間就不一樣，因為周五要做禮拜，他們周日到周四上班，所以我們周六就趕到了。包括迪拜，整個阿聯酋地處沙漠地帶，各類資源極其匱乏，卻偏偏盛產石油，可以說這裏除了石油什麼都沒有，也正是有了石油就什麼都有了，真是神奇。阿聯酋已探明石油儲量佔世界石油總儲量9.5%，居世界第6位，正因此阿聯酋有「沙漠中的花朵」的美譽。有了石油就有了錢，一切都好辦。賣油是一本萬利的暴利生意，因此阿聯酋財大氣粗，耗資55億美元、歷時13年修建了謝赫扎伊德清真寺，這是阿聯酋最大的清真寺，穆斯林世界第二大。有了錢不僅建清真寺，要綠色就人工培養樹木，一棵樹的養育成本年均達500美元，要海景房就建人工島，迪拜有世界上面積最大的人工島項目棕櫚島，想吃什麼就全世界的美食買過來，在中餐館吃飯時，發現拍黃瓜和脆皮雞的價格居然差不多，因為買的主要是運費，食材本身的成本佔比小。作為全球水資源最為匱乏的國家之一，阿聯酋為緩解水荒提出了冰山計劃，去南極拖運一塊冰山回來，融化成純淨的極地冰水，緩解飲用水短缺的壓力。

阿聯酋是世襲制的君主專制政體，王室和貴族家族掌握了大部分石油資源和財富，通過轉移支付補貼普通國民，在阿聯酋沒有稅收概念，生老病死國家全包，結婚時還分地建房，所以普通國民主動工作的意願很低，工作真是靠興趣驅動。實際上阿拉伯人每天實際工作時間很少，上下班共8小時，每天有5次禮拜時間，每次15分鐘，加上前後洗手準備，小半小時，加起來2.5小時，再減去吃飯時間，工作時間沒幾個小時。所以阿聯酋大部分服務業從業人員都是外籍人，佔近90%，主要來自印度、巴基斯坦等。順便提一句，阿拉伯男人確實可娶4個老婆，但各位男同胞別羨慕了，首先他們不接受男性移民入籍，女性可嫁過去入籍，其次現在的實際情况是，大多數年輕人都是一夫一妻，因為若再娶老婆，需經前面老婆同意，並且每人待遇要完全一樣，現在大家教育水平都很高了，沒什麼女性同意。

中國大媽炒房炒到迪拜 

石油總有開採完的一天，阿聯酋也有這個擔憂，迪拜和阿聯酋另一個主要城市阿布扎比都在謀求變化。可拓展的領域不多，不外乎金融貿易、旅遊相關的服務業，迪拜的轉型已經很成功。整體上阿聯酋屬於中東比較開放的國家，不像沙特女性入境時就要求戴面紗，阿聯酋只有去清真寺參觀才有此要求。在阿布扎比還隨處可見身穿民族服飾的阿拉伯人，到迪拜感覺跟北京、上海、紐約差不多，就是一個國際化的大都市，一個滾滾紅塵。迪拜很早就開始全方位、多元化發展，石油產業佔GDP比重已經不到5%，1970年代開運河、1980年代做貿易、1990年代推廣觀光旅遊，這裏已經是中東地區的經濟金融中心、旅客和貨物的主要運輸樞紐，旅遊經濟已成為迪拜的主要經濟收入來源之一。由於很開放，迪拜吸引了全球各國人，華人在迪拜就有十幾萬，迪拜的中餐味道也不錯。在迪拜酒店我們遇到十幾個人的中國團隊，簡單交流了一下，他們居然是組團到迪拜投資買房的，中國大媽再次震撼了我。中國人對房子和土地的熱愛簡直驚人。

金融是最容易發展和國際化的產業，阿布扎比和迪拜自然會着重發展。路演中見到了好多華人，投資管理人不是華人就是歐美人、阿拉伯人卻很少，這點我事先沒預料到，事後想想很合理。阿聯酋1966年發現石油以前是很貧窮落後的國家，原來荒蕪的沙漠一下子變成了富庶的油田，使這個國家在經濟發生了巨大的變化。有了錢以後，財富的保值、增值很重要，《21世紀資本論》總結過去300來年的數據，投資回報平均每年4％至5%，GDP平均每年增長1％至2%，土豪們重視投資，他們花高薪聘請更專業的人士。

阿布扎比迪拜重點發展金融業

阿聯酋是中東最和平、最安全的國家之一，這次出行前友人叮囑最多的仍是注意安全，中東給人的第一印象總是動盪、亂世。中東太複雜了，宗教、民族、國家各種矛盾錯綜複雜。猶太教、基督教、伊斯蘭教的糾紛前後3000年，伊斯蘭教又分遜尼派、什葉派，阿拉伯民族內有哈希姆家族、沙特家族、納賽爾等世俗派政權鬥爭，國家間的巴以衝突、兩伊戰爭又是兩大爛瘡。各類矛盾集中在過去100年爆發，百年前這裏還是鄂圖曼帝國，一戰後帝國散落成碎片，亂局開始，碎片式的小國開啟百年的顛簸。這背後有歷史積蓄的矛盾，更有新的利益紛爭，問題也出在石油上，中東石油儲備佔全球一半以上，中東是充滿陰謀的世界正因為地下佈滿了石油。

龍淵子的奶奶沒過世以前老說「平安是福」，年輕的時候體會不到這句話的深意，隨着年齡的增長愈發感受到，平安、健康有多重要。佛學說：平安即是福。縱然大富大貴，在無常面前，一切也不過如夢幻泡影。或許你也曾渴望生活跌宕起伏，歷盡坎坷磨難，你卻又渴望歲月靜好，現世安穩。有多少福德就承受多大福報，人生不要有太多非分之想，有些你不該得到的就算僥幸得到也是徒增一分危險。諸惡莫作，眾善奉行，最好的日子也不過是一份安心而已。金融業是管理欲望的行業，高收益和安全始終需要平衡，管理欲望很重要。

人生很長，大家不用不慌張。

[龍淵子 清源茶舍]

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