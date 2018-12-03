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王弼﹕G20後四個投資錦囊

【明報專訊】執筆之時，G20峰會仍在進行，文章見報之日，習特會完結，究竟美國對華2000億美元貨品的25%關稅會否如期於明年1月1日落實，至為關鍵。今次的習特會的結果非常重要，誇張點說，是人類文明的分水嶺，有人說是華盛頓給北京的最後一次機會，我認為不正確，因為這次談判，也是西方給自己的最後機會。

對於談判結果的預測，我早已著墨，不過上周跟奧國學院會員研讀英國著名歷史學家尼爾．費格遜的《第一次世界大戰：1914-1918戰爭的悲憐》，當時英德兩國也有眾多經濟理由不必爆發大戰，但最終兵戎相見，明顯地，有許多事情，錢（或股市未來3個月的表現）並非唯一考慮。

倘沒加關稅 沽美股掃中港股

既然刻下G20中美談判應已有定案，重要的是投資者按結果部署，以下是王弼對四個可能結果的投資建議：

（一）美國於明年1月維持對中國約一半進口（2000億美元）徵收10%關稅，如此，預計今天港股會裂口高開，並最低限度，恒指會於年底重見28000點，並於明年第一季持續向上，有機會於第一季末重上貿易戰開打前的水平，即31000點；香港樓市即時止跌，人民幣則有機會反彈5%。美股亦會高開，不過只會短線做好，再次挑戰上次高位（標普500指數2930點水平）後，便會舉步維艱。建議手持美股的投資者盡沽美股，投入中港股市。

（二）美國於明年開始把現有關稅由10%加至25%，但卻不會對另外2670億美國中國進口徵收關稅。港股應會在年底前輾轉回吐至25000至25500點水平。蘋果因不會被徵收新關稅，其股價和相關產業股跌勢會較輕微，甚至有溫和漲幅。標指會跌至2600至2650點水平後有支持，港樓價則繼續輾轉向下。人民幣會於年底前破7。

倘全面向華貨品徵稅 趁央行救市「逃生」

（三）美國明年開始把現有關稅由10%升至25%，並開始對剩餘中國進口加徵10%關稅。恒指會於短期內跌破10月低位24500點水平，標指亦會快速跌破2600點。不過聯儲局有機會介入，12月不加息，中美股市包括港樓會趁機反彈，我會視這反彈為最後逃生門。人民幣於年底內破7。

（四）美國明年開始對所有中國進口一律開徵25%關稅。今日恒指和道指最少跌1000點，不過聯儲局和人民銀行會迅速介入，聯儲局會停止加息周期，甚至於明年第二季前開始減息。

最劣情况 政府減辣可期

人行會大量降準減息，重啓2008年4萬億規模的刺激經濟方案，A股猛烈反彈，人民幣即時破7，並於年底跌破7.2。股市大幅波動，建議散戶趁人行降準盡沽股票離場，努力工作，因為將來想工作也不容易。至於港樓，政府減辣可期。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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