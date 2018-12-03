何國良﹕撥開雲霧見青天？

【明報專訊】11月出現了筆者之前所形容的「災後重建」，市場普遍收復了一半的失地，好不容易讓人有一個回氣的機會。不知道有多少投資者能充分把握這一次升浪而同樣收回部分或全部的失地？
策略師多對明年市况樂觀
展望12月，上周末的中美會談（截稿時仍未看到會面的結果）會先在月初時掀起一些波瀾作用，如之前所談的「大熱」論，一份廣義的協議是市場共識，而再度為市場注入更多的能量，可能就是會後更多姿態和政策的解讀。但無論周一市場是如何反應，近期困擾市場的因素可暫時掃除，市場有望在低波幅下運行一段時間，配合一下進入假期氣氛濃厚的12月。
在這段時間，仍然有不少券商的策略分析師在年末之際為2019年把脈，紛紛推出他們2019年度投資策略報告。有趣地，儘管市場經過10月和11月這兩個月的洗禮，市場氣氛未有明顯改善之時，卻有不少的策略師對明年的市况抱樂觀的態度，而當中最吸引眼球的，是在今年年初已提出看淡市場的一位策略師，因為在他的最新報告中，強力把他原先看淡的觀點，上調至買入。這種觀點的改變，就算你不一定認同他的結論，仍可以細看他的論點，也許會有些啓發，甚至可能改變自己原有的睇法。
他的報告標題已開宗明義地道出他的看法──「撥開雲霧見青天」。首先，他指出，2018年看淡新興市場的重要原因，是他先看到新興市場公司盈利的增長與已發展國家，特別是美國，差距在擴大，這促使資金在2018年由新興市場流向美國市場。不過，這個格局可望在2019年有所改變，在他們的盈利預測中，新興市場的盈利增長在2019年可以從低增長中回升至7%的水平（市場共識預測更達到10%）。他們相信，這個改善可以來自於中國經濟在2019年下半年因刺激經濟政策而拉動的增長；而且，今年一直受壓的幾個關鍵行業，如有色金屬、記憶體、手機和汽車，都有機會在來年面對比今年輕的行業壓力，出現拐點，有助地區整體盈利的改善。
資金有望重投新興市場
與此同時，沒有超預期的特殊政策出台的話，他們預估美國市場的盈利增長可能下降至只有4%。姑勿論這個數字最終的準確度如何，但它的出現大大縮小了兩個地區盈利增長的差距，令資金有望重投新興市場的懷抱。其實，從今年11月起，亦已經看到資金有往新興市場流向，這亦成為可以收回10月一部分失地的一個背後原因。另外，報告亦指出，如果美國加息的步伐有機會在明年放慢甚至完成加息周期，今年強美匯的局面亦有可能在明年改變，這亦是有利在弱美匯表現特佳的新興市場，可以回暖的一個重要因素。且看同一個策略師能否連續兩年都可以命中？
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[何國良 基金看世界]