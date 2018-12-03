何國良﹕撥開雲霧見青天？

策略師多對明年市况樂觀

展望12月，上周末的中美會談（截稿時仍未看到會面的結果）會先在月初時掀起一些波瀾作用，如之前所談的「大熱」論，一份廣義的協議是市場共識，而再度為市場注入更多的能量，可能就是會後更多姿態和政策的解讀。但無論周一市場是如何反應，近期困擾市場的因素可暫時掃除，市場有望在低波幅下運行一段時間，配合一下進入假期氣氛濃厚的12月。

在這段時間，仍然有不少券商的策略分析師在年末之際為2019年把脈，紛紛推出他們2019年度投資策略報告。有趣地，儘管市場經過10月和11月這兩個月的洗禮，市場氣氛未有明顯改善之時，卻有不少的策略師對明年的市况抱樂觀的態度，而當中最吸引眼球的，是在今年年初已提出看淡市場的一位策略師，因為在他的最新報告中，強力把他原先看淡的觀點，上調至買入。這種觀點的改變，就算你不一定認同他的結論，仍可以細看他的論點，也許會有些啓發，甚至可能改變自己原有的睇法。

他的報告標題已開宗明義地道出他的看法──「撥開雲霧見青天」。首先，他指出，2018年看淡新興市場的重要原因，是他先看到新興市場公司盈利的增長與已發展國家，特別是美國，差距在擴大，這促使資金在2018年由新興市場流向美國市場。不過，這個格局可望在2019年有所改變，在他們的盈利預測中，新興市場的盈利增長在2019年可以從低增長中回升至7%的水平（市場共識預測更達到10%）。他們相信，這個改善可以來自於中國經濟在2019年下半年因刺激經濟政策而拉動的增長；而且，今年一直受壓的幾個關鍵行業，如有色金屬、記憶體、手機和汽車，都有機會在來年面對比今年輕的行業壓力，出現拐點，有助地區整體盈利的改善。

資金有望重投新興市場

與此同時，沒有超預期的特殊政策出台的話，他們預估美國市場的盈利增長可能下降至只有4%。姑勿論這個數字最終的準確度如何，但它的出現大大縮小了兩個地區盈利增長的差距，令資金有望重投新興市場的懷抱。其實，從今年11月起，亦已經看到資金有往新興市場流向，這亦成為可以收回10月一部分失地的一個背後原因。另外，報告亦指出，如果美國加息的步伐有機會在明年放慢甚至完成加息周期，今年強美匯的局面亦有可能在明年改變，這亦是有利在弱美匯表現特佳的新興市場，可以回暖的一個重要因素。且看同一個策略師能否連續兩年都可以命中？

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[何國良 基金看世界]