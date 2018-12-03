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盧楚仁：美息見頂是壞消息

【明報專訊】現在金融市場最熱門的話題，莫過於美國12月會否加息？美國息口是否已見頂？如果息口見頂的話，是否利淡美元而利好美股？美國樓市又會否反彈呢？

其實在聯儲局的加息周期下，美國樓市早已出現全面放緩，例如新屋銷售數字由去年11月高位71.2萬戶，急降至今年10月的54.4萬戶，銷量已大幅下跌23.6%。同樣，二手房屋銷售亦由去年11月高位572萬戶，下跌至今年10月的522萬戶，跌幅亦有8.8%。環顧美國公布的12項房屋數據當中，其中11項都出現不同程度的放緩，美國樓市率先出現調整已是不爭的事實。

經濟放緩甚至衰退 股市最終受累

2006年尾美國樓市泡沫爆破，繼而引發次按風暴，再引發金融海嘯，源頭就是美國樓市泡沫爆破，拖垮全球金融市場及經濟。所以現階段由樓價以至油價下跌所引發的通脹定必放緩，已大大削弱了聯儲局的加息本錢。我相信亦都是這兩大利淡因素，導致鮑威爾原本由極度鷹派急轉軚，變成鴿派。如果投資者仍然不放心鮑威爾真的轉軚，仍可以在本周三看他在參眾兩院聽證會上就貨幣政策的發言，不過我仍然相信，他會繼續放鴿，不會走回鷹派的老路。

毫無疑問，美國息口已經又或者即將見頂，或許大家在想，利率見頂甚至回落的話，對美股是一大利好消息，所以上星期鮑威爾表示利率已接近中性水平的時候，道指即時大幅抽升600多點。但我卻認為這個反彈不會持久，之後仍會下跌。某些分析可能忽略了一些根本源頭，就是息口見頂的背後是源於經濟放緩，甚至走向衰退，未來美國企業獲利將會減少，又或者出現虧損，而導致股價下跌，最終拖累整體股市亦下跌。

息口與股市一向同步升跌

所以，如果將過去美國息口和美股兩者走勢重疊的話，便可以在圖中清楚看到，美國息口和美股基本上是同步升跌的。因此，當息口見頂的時候，其實亦是預告了經濟由高位開始轉差。例如美國上一次的減息周期，即2007年開始，聯儲局把聯邦基金利率由5.25厘開始積極下調，在減息過程當中，聯儲局亦試過突然宣布減息，亦試過和多國央行同步減息，但只可惜這些減息行動，絕對不會把當時弱勢的美股拉回上去。當時道指由高位14198點暴跌至6470點，一共下跌了7728點，跌幅高達54.4%。

今年至明年初 道指料失23112支持

故此要預先提醒大家，萬一明年聯儲局有機會減息的話，千萬別以此作為利好美股的消息來炒作。現階段道指下方的最大支持為23112點，我悲觀的認為，道指在今年底或明年初會向下突破此水平，而邁向下方18364點至18872點。

另一方面，若果美國息口見頂甚至2019年進入減息周期的話，對美元是極其利淡的消息，除非鮑威爾失驚無神宣布，明年繼續縮減資產負債表；若不是這樣的話，再加上我早前在此專欄分享過的眾多美元利淡因素，相信美元應該難逃一劫。

早前我成功預測油價將會大跌，因當時油價與基本因素背馳，最終高處不勝寒而泡沫爆破。現階段美元走勢和油價未大跌之前的形勢極相似，所以大家要有心理準備，即將迎接美元的下跌周期。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]

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