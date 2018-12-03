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龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次

【明報專訊】美國聯儲局12月會議臨近，加息幾成定局，但市場關注聯儲局對明年加息次數預期是否繼續維持3次，畢竟此前市場憂慮加息過快已出現今年2月及10月的兩次大跌。上周聯儲局副主席已鬆口似乎暗示會重新考慮未來加息路徑，加上環球經濟開始放緩，若12月聯儲局會議態度軟化，市場情緒或被安撫。

聯儲局主席鮑威爾則在紐約經濟俱樂部講話時回顧了聯儲局自金融危機以來的貨幣決策歷程，肯定了就業及通脹兩項重要目標基本達成任務，包括失業率低至3.7％，為49年以來的最低點；通貨膨脹亦接近2％的長期目標，還現時仍需面對的四個脆弱性，即過度槓桿、融資風險、家庭和企業債務負擔以及資產估值水平。市場認為鮑威爾的講話暗示多次加息後美國通脹及經濟增長似乎放緩，加上近期中美貿易戰等影響，日後加息步伐可能減慢。

通脹紓緩暫緩央行收水步伐

另外油價的暴跌也為聯儲局可能放緩加息提供藉口。在沙特及俄羅斯意外增產，以及特朗普挑起貿易戰拖累全球經濟的背景下，油價再度重挫，紐約期油早前從高位每桶70多美元下跌至60多美元後，現已進一步下跌至50多美元，跌幅近30%。油價下跌反映環球可能出現經濟衰退，市場憂慮原油供應過剩及貿易戰因素，以及預測明年經濟走勢堪虞。

中國多項工業等數據顯示下半年以來經濟下行壓力仍大，中國11月官方製造業PMI跌至50盛衰線，其中中型企業和小型企業PMI分別為49.1和49.2，是兩年以來的最低水準。歐洲、日本經濟復蘇勢頭也大幅轉弱，在此情况下美國經濟或難逃經濟周期轉折命運。油價下跌有機會令各國通脹壓力回落，而暫緩央行的收水步伐。

油價跌或誘發企業債務問題

美元指數尚在97上下，但若聯儲局加息放緩，加上美國赤字及債務難以化解，美元強勢周期或已接近尾聲。美國頁岩油的生產規模持續增長，長期以來威脅油價，但其成本也難以因規模效率而降低，約維持在每桶50美元左右，甚至可能達60美元，因此油價下跌對美國頁岩油業本身也會造成打擊，以及一些盈利不佳的頁岩油企業破產，或誘發企業債務問題。

因環球經濟初現轉弱迹象，資產價格幾度波動，摩根士丹利等大行已經預測明年加息可能僅為兩次。儘管如此，債券基金的投資者仍需保持警惕，畢竟債市多年牛市，調整尚小，包括美國及新興市場的債務規模卻一路增長，或為未來數年金融市場的主要隱患之一，而債務問題一旦出現，首當其衝受到波及的一般是新興市場及高息企業債等。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

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