內地天然氣需求強 吼中海油20408

【明報專訊】港股11月由低位反覆回升，重上26500點水平，扭轉6個月跌市。12月好友能否再下一城，很視乎周末「習特會」結果。投資者傾向做淡，截至上周四恒指熊證連續兩個交易日錄資金淨流入，累計1.1億元，同期恒指牛證淨流出5000萬元。如看好後市，可考慮恒指購11236，行使價27000點，實際槓桿約10.6倍，最後交易日2019年3月22日；看淡可留意恒指沽28003，行使價25300點，實際槓桿約9倍，2019年4月23日到期。除G20峰會外，市場同時密切關注油組會議。有指俄羅斯認同需與油組合作減產，消息帶動紐約期油回穩，中海油上周五亦跑羸大市。有券商指，中海油經營效率及成本控制理想，加上內地明年天然氣需求料維持15%強勁增長，對中海油有利。中海油收復20天線，料下個阻力位為50天線約14元水平。如看好中海油可留意購20408，行使價14.3元，實際槓桿約5倍，2019年9月24日到期；看淡可留意沽15654，行使價10.87元，實際槓桿約7.8倍，2019年3月5日到期。