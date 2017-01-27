大行重拾信心 騰訊Call 13154

【明報專訊】騰訊（0700）上周走勢強勁，上周四曾試100天線並升穿320元水平，一口氣升穿多個阻力位，於反彈浪期間有不少資金流入Put輪看淡，過去4日已錄得逾1億元流入，而騰訊的確在上周四由高位回吐。騰訊淡倉見1個月高位，北水亦連續多日流出，反映資金趁高沽貨。繼舜宇（2382）後，騰訊為上月表現最好恒指成份股，一旦G20貿易談判沒有進展，騰訊有機會回吐較急，如看淡可留意沽15251，行使價269.49元，2019年4月到期，有效槓桿約6.6倍。高槓桿選擇，可留意騰訊熊證63690，收回價324.88元，2019年2月到期，有效槓桿約20倍。據彭博資訊，上周有多家券商更新了對騰訊的目標價，平均為380元，最高超過500元，反映大行重拾信心。如看好騰訊可留意購13154，行使價340.19元，2019年2月到期，有效槓桿約9.5倍。高槓桿選擇，可留意牛證58347，收回價294.2元，2019年3月到期，有效槓桿約13倍。
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