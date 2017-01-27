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何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643

【明報專訊】騰訊（0700）上周五股價守穩310元關口，如後市升破322元100天線水平將扭轉弱勢。惟市場觀望中美會影響，近日未見太多資金追Call或牛證。好友可續留意100天線，倘升破可考慮換馬至高實際槓桿的認購證或牛證，如看好騰訊可留意購28643，行使價355.2元，2019年2月到期，實際槓桿約10倍。投資者須留意如騰訊周初仍未回落，持有價外認沽證或貼價熊證者宜換馬，以免一旦升破100天線後升勢加快，屆時價外證跌幅或較大，貼價熊證亦有收回風險。如看淡騰訊受制100天線，可留意沽14209，行使價260.28元，2019年4月到期，實際槓桿約6.7倍。另平保（2318）上周五變幅不大，好友繼續入場，憧憬A股市場可受惠中美會談結果，以及市場或從過分憂慮內險市場開放中作出修正，資金開Call及牛證，周一留意平保會否出現大成交突破，如是宜順勢部署。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸（香港）有限公司的代表，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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