劉思明﹕趁低吸中線向好股份

恒指上周向好，上周四曾升至26923點的近兩個月新高，全周收報26506點，累升579點或2.23%；國指升2.24%；大市日均成交863億元，低於60天平均逾半成，惟成交由前周五（23日）不足600億元，逐日遞增至上周五的1000億元以上，投資者由迷茫到加緊部署。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率57比43，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份一成半多；近6日隔日升多跌少，大市表現反覆。全周計，升跌比70比30，維持近6周隔周升多跌少節奏，倘節奏不變，本周或有調整。

周線波幅上移到25850點至27750點

走勢上，恒指日線圖營造上升楔形，周線圖則呈小型上升通道，此亦符合中線跌浪中出現反彈的看法；日線圖波幅將由上周五約25800點至27050點，收窄至26100至27200點；周線圖波幅本周上移至25850點至27750點，向上阻力可以商榷，但支持位26000點心理關口至上升軌約25800點不容有失，否則10月底以來的反彈浪有機會完結。

此外，恒指走勢向好，具寬度支持。恒指國指成分股分別高於10天線、20天線、50天線比例，在11月初升越五成現轉強後，至今大部分時間保持強勢，即使有調整短暫失守五成，也很快收復，反映大市普遍中短線呈向好趨勢，倘若調整要留意寬度會否出現轉差情况。

港交所及中資券商股值得留意

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有八成上升；整體只有兩成升幅超過2.5%，跑贏恒指國指；內房升近6%表現最強，其次博彩及消閒、汽車相關分別升5%及3%；航運物流、科技器材升近3%。目前中短線向好有較深寬度支持為航空、內房、房託基金、燃氣供應、中資電力行業，各有超過八成股份高於50天線。

個別股份值得留意，過去多次提過港交所（0388）及中資券商股是今次升浪春江鴨，其走勢多少可以反映「聰明錢」對港股後市看法。走勢上，港交所緩升未見轉勢，百天線約222元及50天線218元為重要支持，守穩中線向好持續，倘見跌至支持位喘定也可考慮吸納。

不少藍籌國企股與港交所和中資券商股呈現中線升勢（10天線高於20天線、20天線高於50天線），包括內房萬科（2202）、中海外（0688）、中資電力股潤電（0836）、航空股國航（0753）等，這些正好是中短線向好寬度較深為行業股份，倘若大市急回，也可視作率先留意股份。

[劉思明 數據尋寶]