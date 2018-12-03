張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博

中國官方11月PMI進一步下滑至50，也就是擴張收縮分界線。樂觀看，新出口訂單雖然仍處於收縮區或，但卻由46.9輕微上升至47，未有加速收縮，但進口連續5個月收縮，11月由47.6降至47.1，反映內需、加工需求疲弱。異動的是出廠價格大跌，由52一下子跌至46.4，這是一個非常急劇的轉變。估計是數月前加徵關稅後，內地廠商要降價彌補美國客戶的損失所致，到11月開始全面反映。以這種降幅和中國製造業微薄的利潤，大量廠商根本無法獲利。或許如萬科（2202）的口號般只求「活下去」，能維持現金成本便已謝天謝地。

面對經濟下滑，也迫使中美雙方達成貿易協議。會前兩國官員都表示樂觀，但在一些重大議題如國企補貼、產業政策等範疇，中方不大可能作出讓步，美國也會留下打壓中國的空間和手段，市場應不至於利好兌現下跌，但港股已反彈了6%，進一步上升500點至1000點後，造淡的值博率又會大增，筆者看市場較可能進入一個上落市格局。

美必留下打壓中國手段

市場預料中國一定會加大刺激力度，大摩指新一輪寬鬆經已啟動，料到明年第二季便會全部落實，並集中在財政方面。雖然該行指不會有大水漫灌，但也預期基建投資會由今年的低單位數字，回升至約7.5%的增長。這個幅度對於基建股似乎沒有太大刺激作用，但對於已大幅下跌的中國建築（3311）已是相當大的利好。

中國建築過去兩年大幅下跌達50%，市場對於集團急速擴張後的現金流感到擔憂，而內地基建投資放緩，公私營合作PPP項目也不景氣、回款慢，均對集團業務構成不利影響。

第三季，集團及應佔合營企業收入合計約116.3億元，同比下降8.6%；經營利潤合計約15.6億港元，同比下滑8.6%，表現亦確實不好。第三季單季新簽訂單同比下降7.8%至259億元，中金估計中國內地市場新簽訂單同比下降18.3%，但港澳市場同比增長25.9%。由於港府非常積極進行投資，估計未來仍會有累計達10%的增長，港澳市場不成問題，當內地基建投入重新發力，中國建築有條件結束過去兩年的大跌浪。

內地基建發力 中國建築料可重拾升軌

事實上，中國建築股價「腰斬」過後，市盈率只有5倍左右，這是一個非常低殘的水平，已充分反映了近年在PPP投入的風險、現金流較差等問題，出現任何改善都會對股價有很強的刺激作用。管理層也已向分析員表明會放慢發展步伐，近為重視盈利質量和現金流，季績後急挫跌穿6元，但也很快回穩並反彈；料明年有機會重拾動力。

[張兆聰 還看今朝]