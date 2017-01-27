金子：油組料減產 中海油購15763

現時牛熊證重貨區皆在最貼收回價區域聚集，牛證重貨區為26000至26199點，熊證為26900至27099點，後市可留意中美元首會晤貿易談判能否有進展。

上周推介的領展購證（15179）表現算不俗，有近19%回報。今周部署以博反彈為主，其中「三桶油」已見反彈，早前因為地緣局勢升溫，國際油價出現急瀉，美國總統特朗普明言不想俄羅斯及油組減產，不過，俄羅斯則認為與油組聯手減產是有必要的，市場預計油組於12月6日舉行會議後開始減產，料有助油價回升。再者，冬季來臨也利好油價。

大行高盛發表研究報告指，中海油（0883）正提升天然氣業務收入及增加在南中國海的儲備及生產，予目標價16.1元。技術上，10天線（12.88元）見支持，而首個阻力為50天線（13.9元），投資者可以小注在上周五收市水平買入。如看好中海油前景，可留意其購證（15763）。

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