蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買

水務股屬於公用股，供水業務穩定，水價及成本大致平穩，不會如電力股般因煤價波動令盈利大起大落。污水處理則屬於環保業務，於內地需求龐大，增長潛力強。中美貿易戰下，中國料將繼續推出穩增長財政措施，例如基建，包括建設更多供水及污水處理項目，所以話水務股可能會輕微受惠貿易戰。

近日水務股十分強勢，粵海投資（0270）及北控水務（0371）都升至超買區，且有點頂背馳，不如揀上周四公布業績的中國水務。截至9月底之半年度，每股盈利按年增長14.9%至40.14港仙，中期息大增50%至12仙。公司有兩大業務：城市供水經營及建設佔盈利約80%，環保（主要是污水處理及排水經營及建設）分部佔約20%。項目分佈於至少12個內地省份及深圳、北京、重慶、天津。環保分部高速增長，期內收入按年大增123%，溢利升81%，公司計劃將環保業務分拆上市。中國水務本年度預測市盈率10.7倍，低於5年平均之11.9倍。圖表上，本月中升穿下降軌，形成上升通道，8.6元買入，短期目標9.2元，失守8.0元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股票）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]