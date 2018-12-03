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林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司

【明報專訊】早幾天，中國生物學家賀建奎聲稱已成功透過基因編輯技術，令一對雙胞胎女嬰能先天抵抗愛滋病，事件在社會引發軒然大波。由於相關技術仍未成熟，加上涉及複雜的道德倫理問題，賀氏貿然以人類生命作實驗品，科學界普遍對其行為予以譴責。

早於1996年中，人類已掌握複製生物技術，在英國一個實驗室成功複製母羊多利（Dolly），當時已引起很大的社會爭議，及後各國立法禁止將複製技術應用於人類。賀氏今次採用的基因編輯技術，其所造成的社會道德爭議更大。複製生物技術只能像影印技術一樣，不能改良原來「正本」的外觀或技能，甚至產生比近親繁殖更嚴重的潛在缺陷（複製羊多利未滿7歲因肺癌病逝，較正常羊隻壽命短近一半）；反之，基因編輯技術聲稱可透過改變基因結構，改良及修補人類遺傳基因內的缺陷，協助父母培植出更「完美」的下一代。

難靠商界自律 政府應規管

理論上，基因編輯技術可以是造福人類社會的重大技術突破。不過，讀者不妨想想，一旦相關技術成熟之後，出得起錢的人可透過基因編輯技術，生產出更高智商、漂亮、健康及長壽的下一代，或一如霍金在其遺作《Brief Answers to the Big Questions》所描述的超級人類，那麼對於沒能力負擔相關高昂費用的普羅大眾，他們將有如印度的種姓制度（Caste System）中的賤民一樣，世世代代淪為社會的低端人口，永不翻身。基因編輯技術對人類社會造成的潛在衝擊，遠遠大於生物複製技術。

歷史證明，人類每發明一種新技術，無論是曾經帶來多大的社會爭議，只要其能產生足夠的商業價值，從來沒有一種是最終擱置不用的。無論是複製生物技術或基因編輯技術，若沒有各國政府立法規管及嚴格執行，最終仍有可能被大規模應用作商業用途，產生極其嚴重的社會後果。然而，就像核子科技一樣，與其不切實際地全面禁止相關的研究活動，立法並嚴加規管相關技術的應用，也許才是未來人類社會就相關議題討論的焦點所在。

基因技術及人工智能技術的商業應用，很可能只是彈指之間的事，各國之間究竟如何規管其應用範圍，可謂一念天堂，一念地獄。如何在不破壞社會秩序的情况下，為人類謀福祉，其重要性遠比目前中美貿易爭議如何解決更形迫切及重要。

生科公司估值 普羅大眾難掌握

當然，對於只爭朝夕的資本市場而言，畢竟基因技術仍然未能解決種種社會道德倫理的問題，其究竟能否以及最終投入商業應用的時間，至今仍然是遙遙無期。未來幾年，人工智能的發展方向，或更能決定下一隻全球最大市值公司誰屬。至於最近多隻以創新科技包裝的生物科技公司，其天價的估值，仍然需要更長的時間，讓管理層證明他們研發能力，真的是物有所值，即使是最成熟的醫護行業專家，恐怕亦未必有足夠的信心，為這批生物科技公司做估值，更何况是普羅大眾投資者？

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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