陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股

現在大家都知道「習特會」的結果，不過巿場也早已摸透特朗普的性格，縱有好消息，因其一向反口覆舌，也不能太認真看待，如是壞消息，當美國經濟和美股受創，他也可以隨時轉軚，反要鮑威爾突然減息也有可能。撇除特朗普可能的施壓，鮑威爾其實也不敢鷹， 因為美國的經濟和股巿確實存在隱憂。

事實上，以美國現時的負債，美國政府平均每日便要支付逾14億美元的利息支出，近期美國的新樓和二手樓銷售量也急跌，如息口明顯再急升，美國的樓巿和債巿隨時也會爆煲。

其實，美國的債巿孳息曲線在鮑威爾轉軚前已向下移，尤其是2年期以上的債息已較一個月前下調，這可能反映市場對美國中期經濟展望感不妙。

當然，息口調升放慢對香港總是好事，尤其利好公用股和地產股，香港的港鐵（0066）同時擁有公用股和地產股的元素，近期更一度升穿年中以來的下降軌，如往後港股形勢不太差，可以留意這隻具一定防守力的股票。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]