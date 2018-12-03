黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線

環球市况現在仍然處於低位，投資者對後向應持審慎態度，絕不能以為已經觸底反彈，出現轉角市而大舉出擊，應該步步為營、謹慎處理，才是理智的選擇。投資者現階段應該再重新檢視市場的基本因素，才能對後向有較透徹的了解。現階段最重要的考慮是聯儲局是否在放「鴿」！有些投資者認為，聯儲局的鴿派行為，可能是美國經濟不佳的體現，那就變成對後向悲觀，但回顧歷史，中國的市場在2017年就是被認為是經濟不佳，但那時中央政策就出現了一系列的扶持行動，結果就造成了一個超級大牛市。哪是因？哪是果？其實每個投資者的解讀都不盡相同，如果貿然以自己的解讀就成為天下楷模，就會冒上極大的風險。最穩妥的做法，還是靜觀其變、隨勢而動，這才是較佳的選擇。短期來說，預期美元見頂，投資者宜尋找適當的價位來short美元，是現今較穩妥的看法。反而預期經濟變差而導致股市趨弱，就極可能是美麗的誤會，絕對有可能市場會出現180度的反轉，投資者不可不防。

油價跌美股弱 新興市場料受惠

國際油價連番下跌，其實對息口走向有紓緩作用。另外美元如果真的見頂，也對新興市場的走勢有正面影響，這是無可置疑的事。如果看法屬實，就對新興市場有一定支撐的作用；加上大行對新興市場的估值相對看好，也增加新興市場的利好因素。美國科技股的大幅下跌，再加上石油類股份不振，其實也令到美股指數出現弱勢，就更有利於新興市場的發揮。因此在聰明資金的轉向下，未來一個月以至明年，新興市場走勢都可看高一線，而不應因為過去一年的弱勢而不屑一顧。

展望明年目標，以地產收租股較為可取。過去一段期間，領展（0823）已出現強勢，而其他的地產收租股，也出現了跟隨轉向的苗頭。在未來一段時間，以此類為首選最穩健。固然一些零售股出現「民不聊生」的感覺而弱勢畢呈，但作為業主的那一部分，卻暫時未受到影響。「千金難租優質舖」，真的好舖而面對逆境，其實租客是會首先選擇「硬撐」，而不是馬上「棄舖而逃」。所以就算零售業不景氣，但作為擁有優質商場的業主，卻仍然有一段很大的緩衝期，因此現階段來說，並不足為慮。投資者如果因為租客的慘淡經營就馬上沽售收租業主的股份，其實是有點反應過敏，並不值得鼓勵。

見零售淡即沽收租股 反應過敏

美元的走勢今年極強，至今才稍為偏軟，因此從值博率上來說，就有可能預期美元已經見頂。加上美國國內的輿論都認為加息周期已接近完結，說明連美國自己本身都認為加息已經足夠，那美元就極有可能強勢無以為繼了，這就有了一定的投資價值。投資者如果能夠充分利用「跟隨止賺止蝕盤」，就有可能得到一個較佳的投資機會。當然現階段仍只是出現一點苗頭，但實際上能否獲得巨利，則也是各安天命。投資操作永遠都是存在不確定性因素和風險，絕對沒有可能有萬全之策，因此投資者就要有隨時應變的打算，切勿以為一經操作，就會勝算在握而「一部通書看到老」，反而應該觀察實際市况的後向，以防出現不可預計的逆轉，這才是正確的投資之道。

（本欄內容乃獲授權輯錄自香港電台普通話台財經節目《e線金融網》）

豐盛金融資產管理董事

[黃國英 財經新視野]