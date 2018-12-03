謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂

受特朗普施壓說法難以置信

對息口走勢敏感的貨幣市場，首當其衝受影響，美匯指數稍微下跌，跌破97關口，但美元長遠升勢未見明顯逆轉。當然最受惠的仍是美國股票市場，受消息剌激，美股扭轉近期頹勢，雄風再現。

鮑威爾為何突然「轉軚」，確實耐人尋味。如以美國主要經濟數據作參考，確實無重大轉變，目前美國失業處低水平，經濟仍在增長，通脹亦偏低，因此鮑威爾並無需要「改口風」。至於小道揣測，鮑威爾怯於美國總統特朗普淫威下而妥協，就更加令人難以置信，皆因任憑特朗普如何不滿聯儲局利率政策，極其量也只是隔空謾罵，反正鮑威爾任期還有3年多，比特朗普餘下任期還要長。

綜合多方考慮，鮑威爾之所以「轉軚」，似乎與企業信貸成本，以及經濟前景並非如市場預期般穩健有關。根據聯儲局11月會議紀錄顯示，與會者擔心非金融行業的高負債，尤其是槓桿貸款居高不下，使經濟更容易受到衝擊。事實上美國經濟隱憂，可從美國長短期國債（即10年期對比2年期）息差反映出來，近年兩者息差不斷收窄，現時息差僅約0.2厘。

美長短期國債息差不斷收窄

一般來說，短債孳息率主要取決於聯儲局的利率政策動向，而長債孳息率則更多地反映整體經濟的健康程度。根據過往經驗，每當美國長短期國債息差縮窄至出現負數時（即債券孳息曲線出現倒掛現象），美國經濟增長便已接近尾聲。而此一說法並非子虛烏有，2008年、2001年、1988年均出現負息差，這些年份都是美股崩塌的時期。由此可見，鮑威爾極有可能是基於對美國經濟前景的憂慮，而作出「改口風」的決定。

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前亞洲區投資管理總監 / 現職財經教育公司總裁

[謝紹榮 老海鮮周記]