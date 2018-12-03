陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示

筆者雲南旅遊，當地旅遊資源特別豐富，因此早已成為旅遊界的寵兒。不過，在兩年前的一些旅遊事故的相繼出現， 暴露了當地宰客成風，這些亂像給予當地的旅遊事業造成沉重的打擊，最近經過了兩年改革整頓，現在這個亂像已經得到了大幅的改善，旅遊的環境和設施也得到了大幅的提升。這對於所有退休者和旅遊者來說，都是一個極好的消息。

現在在雲南旅遊，只要在當地掃描一個QR Code，就可以登入一個雲南的旅遊網，不單可以了解到所有的交通設施、門票價格，還可以一目了然地，看到所有就近的廁所實時情况。在異地旅遊，找尋廁所其實是一個十分重要的事情，現在雲南所有景點中的廁所都竟然漂亮得媲美五星級酒店，而且可以在手機和廁所大堂上即時顯示有多少人正在使用、有多少空位可以提供服務，這在中國以至全世界都是極為罕見的。

廁所文化的大幅提高，也正顯示了雲南旅遊改革的決心和實力，作為退休的旅遊者，是應該給予大力的支持和鼓勵。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]