低保費計劃 只保4種危疾

明報記者 龍彩霞

如果將來有需要時希望入住私家醫院大房，就應該相應地購買住院保險的普通房計劃，如此類推。不過，該類產品保費過千元，相信較適合作為家庭支柱的投保人購買。若年輕打工仔要繳付過千元保費，相信都很「肉赤」。有保險公司為爭取年輕人市場，推出只保障大眾較熟悉的危疾計劃，若患上非指定危疾則不受保，想低保費或多保障要視乎自己需要。

只保大眾熟悉危疾 年輕人較能負擔

危疾保險只保障若干特定的疾病，若受保人因其他疾病而失去工作能力，並不會獲得金錢賠償；由於危疾的保障範圍不盡相同，必須仔細閱讀保單、查看除外責任，並注意某些疾病在受保人達到一定年齡後將不再受保障。危疾保險的保障期通常較長，一般為10年或以上。保險公司可在整個繳費期內收取劃一的保費費率，但亦有權不時檢討及調整保費費率，同時亦要留意有沒有生存期條款，即要求受保人確診患危疾首日後，生存達一個指定日期才可獲得賠償。

雖然大部分危疾保單均涵蓋癌症及心臟病，但並非在每種癌症或心臟病的確診情况下受保人都會自動獲賠。這方面的賠償取決於保單對各種危疾的定義，需向保險公司查詢，確保投保人明白承保範圍及除外責任。除了一次式的現金賠償外，有些保險公司還提供另類危疾保險，按保單為每個療程所設定的限額，直接向醫療提供者支付受保疾病的治療費用，包括專科及醫療程序的費用。

有調查顯示，於2011至2015年間， 20至29歲年齡組別的冠心病新症數字上升約9%；30%至40%需進行手術的冠心病患者年齡介乎30至50歲。香港患者每10人有兩人年齡低於50歲，香港大都會人壽推出MetLife「健康之選」危疾治療計劃。香港大都會人壽產品發展部主管陳慶威表示，公司提供6種計劃供選擇，當中除覆蓋癌症，更能增值保障數項常見危疾，包括中風、心臟病及腎衰竭，就一位非吸煙的25歲健康男士為例，保費低至每日約3元，賠償限額高達200萬元及終身賠償限額高達1200萬元（見表）。每次癌症賠償限額高達200萬元，若果癌症持續，受保疾病賠償限額將每3年重置至原來水平，全期最高可達1200萬元。

新危疾保 首次確診免兩年保費

他表示，該產品針對年輕人，惟需注意產品保障主要集中在癌症、心臟病、中風及腎衰竭，如果因其他危疾入院則不受保。該計劃以實報實銷形式賠償，應付各項傳統及全新療法（包括尚未於香港註冊的癌症治療藥物）的治療開支，亦同時保障癌症復發、擴散及持續的情况。首次確診患上受保疾病（包括原位癌）時，可獲豁免保費兩年。

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