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許繹彬 港股通才

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許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱

【明報專訊】上周三(28日)美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，刺激美股做好，並在上周四公布11月的議息紀錄，當晚美股一度上升，惟最後掉頭向下。港股亦受「放鴿」刺激一度高開，惟後勁不繼，幸而在上周五輕微回升55點，11月終以26506點埋單，全月累升1527點，扭轉之前3個月「一月低過一月」的困境，與10月收結24979點對比，11月終現似樣反彈。正所謂「成也騰訊，敗也騰訊」，股王終於走出谷底，重上300元，確實起着帶領大市企穩的作用。至於12月，當然要視乎中美貿易戰去向。

在筆者截稿之時，全球焦點之一的「習特會」還未舉行，一眾投資者更是紛紛觀望此次會晤的結果。原本美國總統特朗普於中期選舉前夕，在twitter「欣然宣布」中美領導人會面的消息之時，並未有如以前一般「潑冷水」的舉動，表示「對磋商不抱希望」，筆者還以為這次會面會變得不一樣。

中美貿戰去向主宰12月環球市况　

不過，在「習特會」舉行前，美方又有動作，美國貿易代表辦公室（USTR） 於11月20日發表針對中國知識產權和科技轉讓政策的「301條款」調查更新報告，稱中國並未「具建設性」地回應最初的調查報告，然後又有市場消息指美國正發動盟友國家，如德國、日本及意大利等，在全球範圍封殺華為，而美國同時更考慮採用銀彈戰術，向棄用華為的國家提供財務經濟的援助。

除了特朗普打壓華為之外，「習特會」前夕可謂「多事之秋」，兩者關係不但未見緩和，似乎更再度惡化，上周三美國貿易代表萊特希澤揚言將對中國汽車加徵關說，務求將美國對中國汽車的關稅提升至40%，即與北京目前對美國汽車徵收的關稅一樣。不僅如此，美俄元首會面亦有阻滯，由於俄烏兩國爆發海上衝突，特朗普決定取消原定與普京在阿根廷G20峰會期間會晤，地緣政治風險再添不確定性，令市場避險情緒急劇升溫。

特朗普於中美元首會晤前就動作多多，難免讓筆者感到此為美方的「下馬威」，因為今次再發動盟友圍攻華為，又對中國汽車加徵關稅，起警示作用之餘，亦不忘表示美方態度，希望孤立中國科技發展，讓它不得不同意美方提出的條件，可見中美關係暫時未必太過樂觀。

即使談判取得短期的共識，但亦不排除美方又再改變主意，尤其是出爾反爾和不按常理出牌恰是特朗普的處事方式，因此筆者預料，打壓舉動將繼續影響市况，相關科技發展或變得更舉步維艱。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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