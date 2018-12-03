黃德几﹕中鐵持續中標新項目

今年首9個月，基建建設新簽合同額按年增加1.6%至7700億元，其中「市政及其他」新簽合同額升12.6至4951.3億元，而「鐵路」業務新簽合同，則下跌5.9%至1342.6億元。今年9月底，集團未完成合同額28387.3億元，較2017年12月底增長10.4%，其中，基建建設業務23457.8億元，較上年底增長8.8%。近期，集團中標20項國內重大工程，以及2項海外重大工程，中標價合計約247.97億元，約佔公司中國會計準則下2017年營業收入的3.59%。

截至9月底，集團手持現金851.97億元。另外，集團日前完成發行2018年度第一期中期票據，包括發行額16億元，發行利率4.56厘；及發行額14億元，發行利率4.80厘，進一步改善財務狀况。

發票據改善財務狀况 6.8元可吸

走勢上，近日先後失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低6.8元（港元．下同）吸納，反彈阻力8元，不跌穿6.6元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]