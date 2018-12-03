溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力

本輪大市反彈，騰訊（0700）可謂功不可沒。自騰訊第三季度業績公布以來，其股價累升近50元，使恒指在外圍美股、內地A股表現相對遜色下，仍向上逼近27000點。

另一方面，個別股份因季績不及市場預期，出現單日較大跌幅，如康師傅（0322）、大快活（0052）、石藥集團（1093）等。

營業收入按年增逾七成

事實上，在中美貿易戰陰霾之下，內地總體經濟面臨下跌壓力的迹象愈趨明顯，上周五（30日）內地公布11月官方PMI跌至50，低於市場預期的50.2，更為28個月新低。經濟環境不明朗，投資者可以關注業績較具保障的股份，例如海螺水泥（0914）。隨着中央調控令房地產市場放緩，與地產業息息相關的水泥股亦從年中高位累跌近20%。是次介紹的海螺水泥為中國水泥行業龍頭，基於公司的業績和水泥業前景，此股值得投資者留意。

兼營水泥貿易 提升議價能力

海螺水泥主要從事水泥、商品熟料及骨料的生產及銷售。公司年初至第三季期末營業收入為777.9億元人民幣，較去年同期上升55.5%，歸屬股東淨利潤207.2億元人民幣，按年增長111.2%；單計第三季，營業收入達320億元人民幣，按年增長76.8%及按季增長19.2%。

營銷勝預期原因之一是公司的貿易平台發揮作用。早前公司於中期會議提及發展貿易平台，並在8月下旬成立了11家貿易公司，主要為解決不同地區水泥高低價差異問題。根據彭博預測，集團2018年全年淨利可達280億元人民幣，按年增長93%。我們認為集團慢慢從水泥製造商角色加插水泥貿易商元素，長遠有助集團擴大銷售層面及獲得更佳議價能力。

股價回落可吸 目標45元

另外，受中央環保政策影響，水泥增產及異地置換受到嚴密監控，令水泥市場全年持續供不應求。

季節因素也是左右水泥價格的一環。第三季通常為水泥業淡季，因天雨關係影響施工。第四季則為旺季，因華東地區的建設項目通常在年底前加速。而發改委批准的基建項目亦有上升趨勢，第三季所批金額按季上升4.8倍。憧憬第四季銷售能更上一層樓，加上股價已回調，集團股價應具備充分上升空間。建議現價買入，目標價45元，止蝕價37元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基財富管理策略師

[溫傑 股壇俊傑]