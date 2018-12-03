謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱

政府最初提出兩個青年宿舍選址，分別位於大埔及上環，及後再有多家非政府機構參與，累積有6個項目，提供約2800個宿位，租金為市值的六折，租期為5年，由政府資助興建，非政府機構負責營運，首批原定最快2016年落成，惟直至2016年仍未有任何項目動工。7年過去，原本合資格的青年已不再年輕，超出租戶限制，未能受惠，期內樓價卻已累升1.1倍。

半數青年宿舍仍在研究階段

其中，被指最快推出的青協大埔青年宿舍，進度亦一再延後，最新估計要明年第一季才落成，但只有80個宿位；而規模最大的元朗馬田壆項目，今年中才獲批撥款，最快2021年第三季才會落成；東華三院的上環項目拖拉6年多仍處於規劃程序；旺角、佐敦及元朗項目則在前期顧問研究階段，未有具體施工期，顯然青年宿舍的推展進度並不理想。

置業難，平價宿位原是年輕人的曙光，即使一再延後落成，仍算是遲來的春天。然而，青年宿舍的租金與市場掛鈎，非按青年負擔能力計算，宿舍既是自負盈虧，選址又多位處上環、旺角等市區，在私人市場租金高漲的年代，即使訂為市值六折也難言年輕人能否負擔。

近21萬劏房戶 青年佔三成

觀乎現時置業階梯內的資助房屋計劃，未有兼顧到相對低收入的年輕人。早前統計處公布，全港近21萬劏房住戶中，約三成為25歲以下青年，新一代要擁有私人空間，除租住劏房外，是否已沒有其他出路？筆者過去一直強調過渡房屋的重要，當遠水未及救近火時，能夠緩解基層市民的燃眉之急，故如青年宿舍這類針對性的房屋計劃，本應值得支持，惟計劃最終拖拉7年仍未提供宿位，難免令年輕人感到失望。

現屆政府正積極研究開展不同的過渡房屋計劃，包括改裝工廈、組合屋等，筆者期望當局能借鏡青年宿舍，避免因規劃審批或各種原因而耽擱，令短期供應變成中長期供應，讓市民安居願望落空。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]