經濟
王文彥 樓巿分析

投資策略

下一篇 上一篇

王文彥﹕「賤賣者」更聰明

【明報專訊】不少樓市評論家認為全港的平均按揭大約在五成左右，而大部分業主都已經「供甩樓」，或者剩下很少的按揭餘額，這些人都有實力守，不會賤賣手上的物業，二手市場的價格因而不會出現大幅下跌。

這些評論家是知其一而不知其二。

樓價是由市場上的物業供求所決定的，有實力而不賤賣（較高峰期有小跌幅的市價亦不賣），那就是不加入出售行列，客觀效果就是減少市場上的供應。但如果需求減少的更甚，抵消該等供應減少有餘，則整體樓價還是站不住腳而會下調的。際此中港經濟放緩其至衰退，環球政經負面因素眾多，需求大幅減少的可能高於一切。

發展商倘賤賣 將主導市價

要出貨，你不賤賣別人賤賣，不賤賣出不了貨，沒有構成成交，結果市場上的所有成交都由程度不一的賤賣價組成，它們因此都成為當時市場成交價的指標，不肯賤賣者喪失對市場成交價的話語權。

哪些人會成為現在和未來的賤賣者？投資者和地產發展商！

最近各區的二手物業不斷湧現劈價貨，一般都較高峰期下跌了10%至15%，它們都是大小投資者的出貨。最近發展商紛紛加快了推盤的速度，價格亦調低至貼近二手價；貨尾不便減價，以免觸動之前高價買入的買家，發展商就大幅加佣給地產代理，讓他們有分佣給買家（幾乎全是用家）的空間，實行變相減價。

發展商市場觸角敏銳，訊息靈通，對未來市况的不利因素早就洞悉先機，是未來賤賣的先鋒。他們不減價則已，一減則會毫不手軟地大幅減價出貨，遠較一般個人投資者勇、狠、勁。發展商手中貨多，未來主導市場的依然會是一手樓盤，它們的成交價將是市場的指標，二手樓價最終恐怕只能亦步亦趨。

小調整沽貨 避免更大虧損

賤賣者之所以願意賤賣，不為別的，是為了爭取今天的平賣成為日後的貴賣，不肯此刻平賣，很可能他日演變成大賤賣，說不定價格較此刻平賣低三成甚至更多。

誰較聰明？答案已寫在牆上：現在肯賤賣的賣家。

在盛轉衰的轉角市，肯在價格作小跌幅調整便壯士斷臂出貨的，就如同股市牛轉熊中售出止蝕股一樣，都是機敏行動。最機敏當然是在最高峰時全身而退，止蝕出售而避免更大的虧損則是次佳選擇。

怡居地產常務董事

中原地產創辦人

[王文彥 樓巿分析]

相關字詞﹕發展商 樓市

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
中美暫時休戰 港股可望上試27000
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
看好科網銀行地產 看淡基建股
看好科網銀行地產 看淡基建股
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
美加息周期 國際銀行股受惠
美加息周期 國際銀行股受惠
中央重點穩消費 基建股強勢難續
中央重點穩消費 基建股強勢難續
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
據企業保安水平客戶數量釐定保費
據企業保安水平客戶數量釐定保費
松齡拓中港高端護老服務
松齡拓中港高端護老服務
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
籲參考美國 擴新股定價彈性
籲參考美國 擴新股定價彈性
小米拓物聯網 低價賣技術授權
小米拓物聯網 低價賣技術授權
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：油組料減產 中海油購15763
金子：油組料減產 中海油購15763
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
子女住院現金保險 幫補開支
子女住院現金保險 幫補開支
楊書健﹕子母單位提升租金回報
楊書健﹕子母單位提升租金回報
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
技術取勝：中海外現上升軌
技術取勝：中海外現上升軌
看圖析市：恒指25500點之上做好
看圖析市：恒指25500點之上做好
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
觀塘凱滙日內上載樓書
觀塘凱滙日內上載樓書
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
柏蔚山會所洋溢日式禪意
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
代理料今年工商成交 年挫兩成
尚悅‧嶺單位不設窗台
尚悅‧嶺單位不設窗台
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
新銀債息約3厘 定存外另類選擇