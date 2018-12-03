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楊書健﹕子母單位提升租金回報

【明報專訊】上周拜訪了一位前輩，曾在香港創辦上巿公司，後來在歐洲二次創業，成為了當地不多見的華人發展商。前輩說研究海外樓盤，最實質的數據是租務回報率，因為租金反映了當地真正的物價和消費能力，而且業主和租客都簽下了協議，代表雙方都以真金白銀接受了租金水平。反而其他的數據，總會出現各地收集數據有異、定義有所不同、甚至透明度有分別等原因，影響分析結果。

10月底和《明報》陸振球先生合著的《環球置業強者天書》之中，我們引用了PRICE方程式。上期在《明報》撰文，我們討論了人口老化對香港樓巿的影響，就是PRICE方程式的人口分析（Population）。租務回報率就是裏面排行第二的Rental Yield，背後思想亦非常類似。

不過近年世界各大城巿樓價都有上升，所以發展商都需要各出其謀，維持樓盤的租務回報率。像澳洲的本地民眾都偏好購買獨立屋，十幾年前樓價剛剛上升的時候，澳洲發展商一開始的策略是逐步縮小每間獨立屋的土地面積，以增加每個樓盤的單位數目。

吉隆坡大廈亦見子母戶

當然，獨立屋並非沒有缺點。例如業主擁有了整幢建築物的業權，就代表承擔了整幢建築物的責任。屋頂、外牆、甚至土地內的水管電線問題，全都是一家人獨自承擔。所以到了土地面積太小，前後花園面積不大的時候，買家就會開始質疑為何要承擔這些責任，卻換來小小的花園。因此，發展商縮小土地面積有個限制，不能無止境地縮小。

後來發展商就再出招，在各戶的獨立車房上面加建一個單位。這些單位雖與獨立屋主體相連接，但室內並無通道，而且擁有獨立門口出入。這個第二單位的用途極廣。業主夫婦如需在家辦公，可將單位裝修成工作室。子女如屆高中或大學年紀，可以將他們搬到第二單位，讓他們學習半獨立生活。澳洲是繼美國和英國之後，世界第三大的留學地點。留學生對小單位的需求不小，所以如果業主並不需要第二單位，可以租給留學生。不過，澳洲法律規定這類連土地業權的獨立屋只能由當地居民持有，海外買家不能購買。

其他海外城巿近年亦有以這類子母屋概念建成的房屋。例如在馬來西亞首都吉隆坡，就有發展商在多層大廈推出子母單位。跟上述的澳洲例子一樣，子母單位的業權屬於同一位業主，但是兩者可以完全分隔，並且各自有獨立門口出入。假如業主需要較大空間，可以將較小的第二單位變成主人套房或工作間。

看租客需求調節 出租更靈活

假如業主是純投資者，子母單位的出租策略就會變得很靈活。需要大空間的租客可以承租整個單位；而當遇上需要較小面積的租客，則可以將單位分別出租。這些策略可以賺取更多租金，從而提升租金回報率。

當然，香港單位原來已經很細小，不容易再將之分拆成子母單位。但是各位考慮海外樓盤的時候，或者可以留意這類設計，以保障更高和更穩定的租務回報。

安泓投資總監

[楊書健 泓觀亞太]

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