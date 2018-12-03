子女住院現金保險 幫補開支

陪伴子女留院 助減未能上班損失

對於父母而言，為子女購買住院現金保障計劃，既可用作幫補醫療開支，亦可減輕入院期間的財務負擔。如果子女因病需要留院治療，父母通常都會陪伴子女過夜，父母或會因此未能上班而導致收入損失，這時住院現金保障計劃就可以為父母提供短期的收入援助，減少子女入院對家庭經濟的影響。此外，子女出院後，或有需要覆診，但一般住院保險未必能夠涵蓋出院後因覆診而衍生的門診費用，住院現金就可用作支付有關費用，彌補住院保險的不足。

另一方面，近年本地醫療通脹嚴重，私家醫院兒科病牀年年加價，若父母為子女購買的住院保險只涵蓋大房級別，遇上大房爆滿，父母可能因只可以選擇較高級病房而導致大失預算。因此，在現有的住院保險計劃內加入住院現金保障，將可得到額外的醫療費用以作支援。

市面上有不少住院現金保障計劃可供選擇，部分計劃容許曾經索償的投保人，在保單期滿後，取回部分或全部已繳保費。若投保人於保障期內沒有索償，更可獲取額外金額作為獎賞。購買住院現金保障時，必須留意相關保單條款所列明的要求，例如連續入院不小於幾多個小時才當作一日計算。有些保險公司只要求受保人入院6小時便當作一日，有些要求受保人連續入院24小時才計算為一日。因此市民在投保前必須先細閱產品小冊子及保單條款，了解在甚麼情況下才符合索償資格。

可另購子女意外醫療保險

除了以上所述之住院現金保障計劃外，隨着子女成長，父母亦可考慮購買意外醫療保險。試想想，當嬰兒學行，跌跌撞撞地四周探索，遇到意外的機會就大增，尤其是一些小意外，例如墮地或撞傷。以上常見的小意外，一般未必需要住院，意外醫療保險正好包括門診治療，有部分更涵蓋物理治療，受保人可以「實報實銷」申請賠償。而如果子女因意外而入院接受治療，相關的醫療開支亦有機會在保障範圍之內。

中銀人壽

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