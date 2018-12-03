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經濟
2018年12月3日星期一
環球數據前瞻
德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股
看好科網銀行地產 看淡基建股
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
美加息周期 國際銀行股受惠
中央重點穩消費 基建股強勢難續
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
據企業保安水平客戶數量釐定保費
松齡拓中港高端護老服務
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
籲參考美國 擴新股定價彈性
小米拓物聯網 低價賣技術授權
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
環球數據前瞻
金子：油組料減產 中海油購15763
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
子女住院現金保險 幫補開支
楊書健﹕子母單位提升租金回報
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
技術取勝：中海外現上升軌
看圖析市：恒指25500點之上做好
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
觀塘凱滙日內上載樓書
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
尚悅‧嶺單位不設窗台
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
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看好科網銀行地產 看淡基建股
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美加息周期 國際銀行股受惠
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據企業保安水平客戶數量釐定保費
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鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
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許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
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技術取勝：中海外現上升軌
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潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
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何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
觀塘凱滙日內上載樓書
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
尚悅‧嶺單位不設窗台
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
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