張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼

有趣的是「千年殘股」恒隆地產（0101）也反彈11.6%，是恒指表現第四佳的股份。恒隆地產在2008年金融海嘯時，股價最低跌至約13元水平，今年最低是14元。一般投資者看到這個情况，自然會感覺恒隆股價太低殘，非常值博。

倘樓市轉勢 後果不堪設想

但恒隆可是在中港從事地產、收租業務，在資產價格膨漲得最厲害的2008年到2018年的10年間，股價也近乎完全無升幅，萬一樓市真的轉勢，後果不堪設想。事實上，同期的收租股如希慎（0014）升了200%，跟足樓價升幅，較小型的大昌集團（0088）也有相若表現。即使恒隆逾4厘的股息率頗吸引，但管理層仍不斷將資金投進內地商場，折讓要非常非常巨大才合理，整個市場有大量更好的選擇。

美國聯儲局主席鮑威爾由10月初的「利率距離中性還有一段長路（long way）」，一下子變成「略低於（just below）」。市場將之視為加息周期快將完結，料12月加息後，2019年最多加息1次。暫停加息對股市當然有正面作用，但已很少人談及的縮表，對於金融市場的影響也不能忽視。

由於美國銀行體系坐擁大量超額儲備，市場一直認為縮表的影響非常有限。但實際上，2018年G4央行按年減少購買了1萬億美元債券，據摩通分析，商業銀行、零售債券和外國官方3個國債主要需求方，均未能彌補這個缺口，僅養老金需求略為增長，但也杯水車薪。結果就是歐美通脹預期都在回落，但債券供應過剩導致美國10年期債息始終在3厘附近徘徊，例如鮑威爾急轉軚當晚，債息仍維持在3.05厘水平，到紐約期油跌穿50美元後才失守3厘。

據美國外交關係協會測算，截至10月底，縮表導致美國10年期債息上升17點子（1厘等於100點子），以歷史關係來看，這等同於聯邦基金利率上揚 0.68%。若按每月500億美元的縮表進度，在 2019年年底前所造成的貨幣緊縮程度，將等同於升息220個點子。筆者對這個量化推測有保留，但如果10年期債息因縮表而走高，定必引發非美地區資金流向美國，這個抽走各國流動性的機制，較聯儲局上調利率的衝擊更大。

縮表致美長債息走高 將抽走非美地區資金

執筆時「習特會」仍未舉行，但按雙方姿態，一定會達成某種協議，但這也反映在市場之上。筆者傾向大市不具備大升空間，宜向個股埋手。本倉仍有達30%現金，本周會買入1萬股中生製藥（1177）、5000股石藥（1093）及1000股恒瑞醫藥（600276）。上周未能買入中教控股（0839），本周會繼續以9.5元作為入市位。

[張兆聰 穩增長百萬倉]