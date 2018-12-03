籲參考美國 擴新股定價彈性

因應市况波動 助上市公司靈活定價

根據現行上市規則，新股上市需在公開發售前設定價格範圍，倘招股完成後發現投資者普遍要求價格在範圍以外，公司需要另外刊發補充交件宣告更改招股價，並需要向投資者重新確認一次投資意向。至今年初，港交所發出指引信提及新股靈活定價機制，倘申請新股招股價上下限價差距在30%以內，可獲准低於下限價一成範圍內定價，而毋須另行發公告及與投資者確認。

鍾絳虹表示，此舉的確有助新上市公司與投行靈活定價，但隨着近年經濟及股市周期變動頻繁，「幾日個世界可能已經唔同晒」，港交所或可考慮進一步擴大機制的應用範圍。

美國新股機制 招股價可隨市况變動

她表示，目前美國新股採用的「發現價格」機制，招股價會一直根據路演期間投資者反應而變動，而不會設定固定的價格範圍；香港或可在下限價設立類似機制，讓公司在有選擇時，可以考慮是否接受以較低價格上市。不過，她表示，香港散戶認購新股需預先支付上限價計算資金，加上需要保護投資者，因此上限價引入同類操作有困難。